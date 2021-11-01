Як обрати стіл-трансформер для дістанційної роботи та навчання

Ковид, здається, і не думає відступати, карантинні обмеження у всіх регіонах України стають дедалі суворішими, а дистанційна робота та навчання перетворюються на повсякденну реальність. Тому дуже багато хто організує для себе місце для роботи та навчання. Насамперед для нього потрібний стіл, і стіл-трансформер стає ідеальним варіантом завдяки своїм перевагам.

Для того щоб обрати стіл-трансформер тут, потрібно знати, як це робити. Меблі-трансформери класифікуються в залежності від механізмів, які можуть бути простими або складними. Останній варіант має на увазі наявність можливості регулювання робочої площі та висоти стільниці.

За робочим столом людина проводить кілька годин на добу. Тому такі меблі повинні не тільки бути естетичними і практичними, але й відповідати вимогам безпеки та рекомендаціям щодо безпеки здоров'я.

Немає стандартних, спочатку заданих розмірів. Кожен покупець вибирає необхідний йому розмір сам. Але важливо пам'ятати, що на одну людину для її комфорту під час роботи має припадати близько шістдесяти сантиметрів завширшки. У зібраному вигляді стіл-трансформер завжди має невеликі габарити, що дозволяє легко розташувати його навіть у крихітній квартирі, що дуже актуально для багатьох працюючих людей, які раніше не замислювалися про збільшення житлоплощі. Пристінний комп'ютерний стіл-трансформер легко перетворюється на повноцінне робоче місце.

Такий комп'ютерний стіл окрім свого початкового призначення може служити і обіднім столом, і столом для роботи з паперами, і багато чим. Головне тут – звикнути до того, що один предмет меблів використовується по-різному.

Обов'язково варто сказати і про різноманітність вибору – комп'ютерні столи-трансформери популярні вже не перший рік, тому свою нішу у меблевих магазинах вони зайняли міцно.

Не кожну конструкцію можна виконати з будь-якого матеріалу, тому при виборі столу трансформера важливо враховувати, з чого він зроблений. Це може бути дерево, ДСП, МДФ та інші сучасні матеріали.

Завжди хочеться, щоб робоче місце було зручним. Стіл-трансформер ідеально підійде для комп'ютера. Він має особливу конструкцію, яка допомагає приховати окремі області і дозволить легко змінювати площу поверхні для роботи, якщо з'явиться така необхідність. Комп'ютерний стіл-трансформер можна використовувати не лише як робоче місце. Туди можна буде поставити різні речі. Багато моделей доповнюються різними ящиками, поличками. Тут можна зручно зберігати будь-які предмети.ише як робоче місце. Туди можна буде поставити різні речі. Багато моделей доповнюються різними ящиками, поличками. Тут можна зручно зберігати будь-які предмети.