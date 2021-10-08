В АТЛ рассказали о преимуществах моторного масла Castrol 5w40

Бренд Castrol на протяжении многих лет производит качественные моторные масла, которые обеспечивают эффективную работу двигателей самых разных автомобилей.

Интернет-магазин АТЛ предлагает покупателям качественное моторное масло Castrol 5w40 по доступной цене в различных упаковках от 1 до 60 литров. Это синтетическое моторное масло значительно повышает функциональность двигателя, позволяя ему бесперебойно работать в любых условиях.

Моторное масло должно обеспечить ряд эффектов:

формирование пленки на поверхности деталей для уменьшения трения;

охлаждения ДВС;

очищение поверхности деталей от окисления и ее защита.

Выполнение этих задач зависит от вязкости масла. Чем выше показатель вязкости, тем более эффективно масло. Простыми словами, первая цифра в названии Кастрол 5w40 показывает вязкость масла, буква W — что это масло применимо в зимний период, а цифра 40 — максимальную температуру в теплое время года.

Почему клиенты выбирают моторные масла Castrol:

эти продукты производятся на европейских фабриках с высоким уровнем контроля качества;

бренд продает свои товары с помощью сети официальных представительств, поэтому покупка масла в таком магазине совершенно безопасна;

разумное соотношение цены и качества;

широкий ассортимент высококачественных масел разной вязкости.

Популярные продукты бренда Castrol

Автомобилисты особенно ценят линейки масел Edge (масло синтетического типа), Magnatec (специализация для городского движения), GTX (обеспечивает минимальный нагар), Vecton (масло для дизельных моторов).

Как воспользоваться сервисом компании АТЛ

Производители моторных масел всегда предлагают значительный ассортимент продуктов, поэтому важно знать параметры конкретной машины. Автомобилист должен знать, когда менять масло, какие фильтры использовать.

Автомобильный сервис atl.ua предлагают комплексное обслуживание автомобиля, то есть все комплектующие можно купить по мере непосредственной необходимости на месте, где происходит ремонт.

Подобрать нужное масло можно на сайте, а если есть сомнения - то менеджеры помогут с выбором. И уже на ближайшей к местоположению клиента станции техобслуживания АТЛ можно сразу заменить масло.

Продукция бренда Castrol хранится в обычных условиях. Важно беречь его от воздействия прямых солнечных лучей и температурных перепадов.

Почему безопасно покупать моторное масло в АТЛ?

Когда товар поступает в магазины компании, он проходит внимательный осмотр на предмет дефектов и сохранности упаковки производителя. АТЛ гарантирует отсутствие подделок и фальсификаций.

На сайте компании кроме описаний товаров и информации об их наличии на сайте, указаны варианты замены товаров при их отсутствии на складах компании. Кроме того, онлайн-консультанты готовы помочь с выбором любых товаров. Для всех покупателей действуют разнообразные акции, скидки, программы лояльности.