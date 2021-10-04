Як купити преміальне караоке для дому: огляд EVOBOX

Влаштувати музичний перформанс, прокачати свої вокальні навички або організувати вечірку-батл із друзями – це дуже просто, якщо купити караоке. Як стверджують деякі знавці, караоке-система EVOBOX здатна змусити навіть «поганих виконавців» добре співати. Попри те, що караоке EVOBOX позиціюється виробником Studio Evolution як домашня мультимедійна система, набір її функцій не поступається професійному обладнанню. Так це чи не так та які ще функції приховує музична система, розбираємо в нашому огляді.

Лаконічний дизайн EVOBOX виглядає дуже стильно: прямокутний блок з авіаційного алюмінію, вкритий анодованим сплавом. Крім захисту обладнання від зовнішніх забруднювачів, оболонка забезпечує додатковий охолоджувальний ефект, сприяючи відведенню тепла від робочих компонентів пристрою.

Замовити караоке можна в одному з шести кольорів: чорному (Black), сріблястому (Silver), графітному (Graphite), золотому (Gold), кольорі океану (Ocean) або рубіну (Ruby). Таке розмаїття дозволяє обрати колір, який максимально органічно впишеться в інтер'єр та відповідатиме вашому стилю життя.

Особливої уваги вартий мінімалістичний стиль оформлення караоке-системи. На лицьовій панелі розміщено тільки кнопку запуску караоке та індикатор активності. Всі інші компоненти (роз'єм HDMI, два USB-порти, слот живлення, мережевий порт, слоти для мікрофонів і аудіовиходи) інстальовані на зворотному боці системного блоку.

Технічні характеристики

Бездоганну роботу караоке-системи забезпечує високоякісне обладнання – чотирьохядерний процесор Cortex-A53 в поєднанні з 2 ГБ оперативної пам'яті та графічною підсистемою Mali-T820. EVOBOX також має додатковий накопичувач інформації – SSD-диск обсягом 120 ГБ. А низький рівень споживання енергії та пасивна система охолодження роблять караоке абсолютно безшумним.

За професійний звук студійної якості відповідає відразу кілька апаратних вузлів:

RCA працює над стерео;

ЦАП Cirrus Logic Hi-Fi обробляє цифровий сигнал;

ЦАП Asahi Kasei Microdevices обробляє аудіосигнал, що надходить з мікрофонів.

Вбудований LAN-порт і модуль Wi-Fi (двохдіапазонний) відповідають за підключення EVOBOX до мережі з діапазоном частот 2,4 і 5 ГГц. Для під’єднання п

Функціональні можливості

Керування EVOBOX здійснюється як за допомогою бездротового пульта (входить у комплект), так і через оригінальні мобільні застосунки EvoNet або EvoControl, встановлені на смартфоні або планшеті.

Bluetooth-пульт має повнорозмірну клавіатуру та функціональні кнопки, що робить керування системою максимально зручним. Окрім мобільних застосунків для Android та iOS, караоке може бути інтегровано в систему «розумний будинок», завдяки чому можна дистанційно вмикати/вимикати караоке, планувати час активації тощо.

Зрозумілий і простий інтерфейс EVOBOX не викликає складнощів при підключенні й роботі з караоке. Є можливість індивідуального налаштування звукових ефектів як в цілому, так і для окремих композицій. Завдяки таким розширеним можливостям EVOBOX допомагає відтворити студійне звучання як у великому залі, так і у маленькій кімнаті.

Крім того, користувачі EVOBOX можуть симулювати професійний виступ: ексклюзивний ефект LiveFX створює атмосферу присутності на концерті улюбленого виконавця. Для кожної композиції ефект виступу розроблено індивідуально (шум концертної зали або виступ на стадіоні), щоб виконавець міг відчути себе на справжній сцені з мільйонами фанатів, які підспівують в унісон.

Відеоряд на телевізор транслюється у якості 4К. Неймовірно реалістична та деталізована картинка також підсилює ефект присутності.

Ще одна родзинка EVOBOX – можливість записувати свої пісні в студійній якості. Це дає змогу не тільки переглядати вдалі виступи з друзями, але й ділитися своїми успіхами в соціальних мережах через мобільний додаток EvoNet, встановлений на смартфоні.

Аудіоколекції та інтерфейс

Якщо купити караоке EVOBOX, користувачі автоматично отримують доступ до великої екосистеми Studio Evolution: в караоке-базі відразу знаходиться понад 2000 пісень вітчизняних та іноземних виконавців. До того ж 100 улюблених пісень можна безкоштовно завантажити додатково у караоке. Якщо улюбленого хіта не опиниться в стандартній фонотеці, будь-яку композицію можна придбати окремо з каталогу Studio Evolution, який оновлюється щотижня. Щоб користувачам був доступний актуальний, легальний і професійний контент, Studio Evolution співпрацює з провідними музичними лейблами Європи та СНД. Така співпраця гарантує відмінну якість звуку, адже фонограми записуються на студіях спеціально для караоке, а не перетворюються з пісень шляхом «затирання» вокалу виконавця.

Зручний інтерфейс караоке не викликає складнощів при навігації по меню. Всі пісні згруповані у відповідних вкладках та підсвічені різними кольорами (білим – ті, що вже завантажені до системи, сірим – ті, що можна завантажити на пристрій). Окремими функціональними клавішами можна керувати фоновою музикою, налаштуванням меню, обробкою записів, чергою музичних композицій, гучністю тощо. Для зручності каталог можна формувати під особисті вподобання, створюючи список обраних улюблених хітів.

Комплектація та вартість

Купити караоке EVOBOX можна відразу з усім необхідним обладнанням:

дистанційним пультом управління в комплекті з батарейками;

аудіокабелем RCA;

відеокабелем HDMI;

інструкцією;

блоком живлення.

Паковання системи виглядає якісно та дорого. Міцний паперовий корпус розділено на два слоти: у нижньому укомплектовано всі дроти і пульт дистанційного керування, а у верхньому розташована сама система. Крім основного паковання (щоб не пошкодити товарний вигляд подарункової коробки), система загорнута у додатковий паперовий транспортний чохол з фірмовим логотипом. Все це та багато іншого можна побачити у відео:

Щоб максимально прокачати свій музичний простір, додатково можна придбати бездротові мікрофони, саундбар та стереосистему. Вартість комплекту залежатиме від начинки, стартуючи від 33 900 грн за саму систему та 71 900 грн – за максимальну комплектацію.

Резюме

EVOBOX – це високоякісне обладнання преміум-сегменту з витонченим дизайном, відмінною апаратною складовою та унікальним програмним забезпеченням. У вартість системи входить широкий набір функцій для модуляції голосу, а також плейлисти з тисячами композицій українською, російською та іншими іноземними мовами. Кожна деталь робить пристрій унікальним, зручним, функціональним, рівних якому на ринку знайти наразі досить складно.