Как ухаживать за часами

Не имеет значения, какая сумма была потрачена на часы: 10 или 2000 долларов. Для того, чтобы сохранить привлекательный внешний вид и наслаждаться работой изделия, ему нужно уделять время. Чем дороже часы — тем больше денег придется отдать за ремонт. В Интернете можно найти немало секретов о том, как отполироваться или починить часы дома. Но нет никакой гарантии, что вы справитесь с этим. Поэтому конфуз лучше предупредить.

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Механические и кварцевые часы

Первая модель — хрупкая и уязвимая. Этот аксессуар необходимо беречь от сильных вибраций и падений.

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Соблюдайте 3 ключевые рекомендации:

2-3 раза в год проходите техническое обслуживание в сервисном центре, чтобы проверить механизмы и смазать их. Если в часах есть функция «автоподзавод», то они нуждаются в постоянном движении руки. При этом их все равно заводят хотя бы 1 раз в неделю. Многие люди носят часы только на мероприятия. Поэтому не стоит забывать периодически заводить изделия вручную, несколько раз в неделю.

Кварц подвергается влиянию электромагнитного излучения, что выводит часы из строя. А современный человек ежедневно сталкивается с бытовой техникой. Поэтому 4-5 раз в год кварцевый аксессуар стоит относить на проверку к специалисту. Батарейка в таких часах работает 3-5 лет. Не производите замену самостоятельно.

Общие рекомендации

Самый дорогой аксессуар может выйти из строя быстрее, если пренебрегать уходом. Протирайте часы от пыли и загрязнений, которые скапливаются на коже.

Чтобы почистить корпус — приобретите мягкую микрофибру и зубочистку, чтобы избавиться от грязи в мелких деталях.

Органическое и сапфировое стекло служат барьером для пыли и грязи на циферблате. Если оно нечаянно разбилось — сразу же обращайтесь в сервисный центр, иначе устройство выйдет из строя.

Металлический браслет стоит промывать в воде с мылом несколько раз в месяц

Часы с кожаным ремешком стоит протирать микрофиброй 1 раз в неделю и оставлять сушиться естественным путем.

Не нажимайте на кнопки часов, когда находитесь под водой: влага попадёт в механизм, и изделие можно будет выбрасывать.

После купания в море водонепроницаемые часы нужно сполоснуть пресной водой, так как соль разъедает металл.

Если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации, то любимый аксессуар прослужит не 1 год, даже если это бюджетный вариант.