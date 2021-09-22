Mercedes — эталон немецкого качества

Компания Mercedes уже более сотни лет выпускает автомобили высочайшего качества, которые востребованы автолюбителями во всем мире. Если вам нужен автомобиль, который прослужит вам долгие годы, однозначно выбирайте Мерседес Купить его по выгодной цене вы можете на OLX. Мы же расскажем вам о самых популярных автомобилях данного бренда и о причинах его всемирного признания.

Наиболее популярные модели

Компания Mercedes постоянно развивается и совершенствует свои автомобили, и некоторые из них вошли в историю:

Benz Patent-Motorwagen. Он был выпущен в первый год начала работы компании. Некоторые эксперты называют эту модель первым полноценным автомобилем в мире.

SSK. Данная модель считается первым в мире спортивным автомобилем. Его лично создал Фердинанд Порше, еще до основания собственной компании.

300 SL. Это автомобиль небольших габаритов, который был оснащен четырьмя дверями, открывающимися вверх. По меркам времени создания автомобиля (1954 год) у него было оптимальное сочетание скорости и компактности.

600 Pullman. Данный автомобиль представлен в виде лимузина или укороченной версии. Для него был сконструирован специальный двигатель.

500-E. Автомобили этой серии в начале 90-х годов собирались на предприятиях Мерседес и Порше.

Mercedes уже вошел в историю, и судя по тому, что компания постоянно развивается, многим автомобилям еще предстоит туда войти.

За что все так любят Мерседес?

Автомобили бренда Mercedes заслужили всенародную любовь благодаря следующим преимуществам:

простота в обслуживании;

продуманная аэродинамика;

надежный стальной корпус;

наличие бортового компьютера в современных моделях;

эргономичность салонных приспособлений;

удобство в управлении;

плавное переключение скоростей;

просторный багажник;

комфортные кресла (как водительское, так и пассажирские).

Мерседес — это бренд, и он вполне заслуживает свою популярность и востребованность.