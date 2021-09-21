Почему вам нужна пятая «плойка»: реальные преимущества PS5

Эстетичный и слегка футуристичный внешний вид, бесшовный игровой процесс, правильные вибрации геймпада — это основные преимущества, которые называют владельцы Sony PlayStation 5. Мы решили рассказать об особенностях консоли чуть подробнее.

Самый быстрый SSD-накопитель

Обе модификации оснастили твердотельным SSD-диском, который работает со скоростью 5,5 Гб/с. В среднем — это в два раза быстрее, чем в любой другой приставке. Например, скорость накопителя последней модели Xbox — 2,8 Гб/с.

Что это даёт пользователям? Загрузку и прорисовку даже самых мелких деталей без ожидания. Это также открывает более широкие возможности перед разработчиками. Разработчики могут создавать масштабные игровые миры со множеством деталей. Переживать о том, что приставки не справятся с «весом» нового игрового мира больше не нужно. Стоит только адаптировать игру под PS5.

Именно SSD-накопитель обеспечивает бесшовный игровой процесс: перемещайтесь между локациями на карте и прыгайте от одного мира к другому моментально. Накопитель снижает нагрузку на ОЗУ и видеопамять, чтобы повысить детализацию в играх.

Перспективная начинка

Приставка работает на базе сверхмощного восьмиядерного чипа от AMD. Он дополняется графическим процессором, который построен по архитектуре RDNA 2. Команда Sony лично участвовала в разработке графического ядра.

Тонкая работа над центральным и графическим процессором позволили добиться таких преимуществ:

Оптимизация производительности к сюжету, который разворачивается на экране. Плейстейшен 5 отслеживает и регулирует свою производительность: процессор не работает на пиковой мощности, если динамика событий средняя.

Высокая энергоэффективность, обеспечивающая умеренную нагрузку на беспроводной контроллер. Вам не придётся часто заряжать геймпад DualSense. Консоль также помогает оптимизировать энергопотребление телевизора, к которому подключена.

Поддержка ультравысокого разрешения — 8K. Для приставки будут разрабатываться игры с 8K графикой. Правда, для демонстрации нужен телевизор или монитор с поддержкой 8K качества.

Поддержка трассировки лучей усовершенствованного формата. Через трассировку лучей может просчитываться всё от отражений до глобального освещения. Это делает геймплей максимально приближенным к реальности.

Кроме мощного центрального и графического процессора, в PlayStation создатели проработали и другие «плюшки». Например, поддержку беспроводных стандартов последнего поколения — Bluetooth 5.2 и двухдиапазонный Wi-Fi 6. Wi-Fi модуль работает в диапазоне 5 ГГц и 2,4 ГГц. Это значит, что скорость передачи данных и беспроводного соединения с совместимыми устройствами выросла, как никогда раньше.

Совершенный игровой контроллер DualSense

Для Сони Плейстейшен 5 разработали новый геймпад — DualSense. Контроллер — смелый шаг вперёд. Среди главных фишек: