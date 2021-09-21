Почему вам нужна пятая «плойка»: реальные преимущества PS5
Именно SSD-накопитель обеспечивает бесшовный игровой процесс.
Эстетичный и слегка футуристичный внешний вид, бесшовный игровой процесс, правильные вибрации геймпада — это основные преимущества, которые называют владельцы Sony PlayStation 5. Мы решили рассказать об особенностях консоли чуть подробнее.
Самый быстрый SSD-накопитель
Обе модификации оснастили твердотельным SSD-диском, который работает со скоростью 5,5 Гб/с. В среднем — это в два раза быстрее, чем в любой другой приставке. Например, скорость накопителя последней модели Xbox — 2,8 Гб/с.
Что это даёт пользователям? Загрузку и прорисовку даже самых мелких деталей без ожидания. Это также открывает более широкие возможности перед разработчиками. Разработчики могут создавать масштабные игровые миры со множеством деталей. Переживать о том, что приставки не справятся с «весом» нового игрового мира больше не нужно. Стоит только адаптировать игру под PS5.
Именно SSD-накопитель обеспечивает бесшовный игровой процесс: перемещайтесь между локациями на карте и прыгайте от одного мира к другому моментально. Накопитель снижает нагрузку на ОЗУ и видеопамять, чтобы повысить детализацию в играх.
Перспективная начинка
Приставка работает на базе сверхмощного восьмиядерного чипа от AMD. Он дополняется графическим процессором, который построен по архитектуре RDNA 2. Команда Sony лично участвовала в разработке графического ядра.
Тонкая работа над центральным и графическим процессором позволили добиться таких преимуществ:
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Оптимизация производительности к сюжету, который разворачивается на экране. Плейстейшен 5 отслеживает и регулирует свою производительность: процессор не работает на пиковой мощности, если динамика событий средняя.
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Высокая энергоэффективность, обеспечивающая умеренную нагрузку на беспроводной контроллер. Вам не придётся часто заряжать геймпад DualSense. Консоль также помогает оптимизировать энергопотребление телевизора, к которому подключена.
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Поддержка ультравысокого разрешения — 8K. Для приставки будут разрабатываться игры с 8K графикой. Правда, для демонстрации нужен телевизор или монитор с поддержкой 8K качества.
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Поддержка трассировки лучей усовершенствованного формата. Через трассировку лучей может просчитываться всё от отражений до глобального освещения. Это делает геймплей максимально приближенным к реальности.
Кроме мощного центрального и графического процессора, в PlayStation создатели проработали и другие «плюшки». Например, поддержку беспроводных стандартов последнего поколения — Bluetooth 5.2 и двухдиапазонный Wi-Fi 6. Wi-Fi модуль работает в диапазоне 5 ГГц и 2,4 ГГц. Это значит, что скорость передачи данных и беспроводного соединения с совместимыми устройствами выросла, как никогда раньше.
Совершенный игровой контроллер DualSense
Для Сони Плейстейшен 5 разработали новый геймпад — DualSense. Контроллер — смелый шаг вперёд. Среди главных фишек:
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Тактильная обратная связь. Для создания тактильной отдачи теперь используется несколько линейных актуаторов. Зачем? Чтобы игрок мог ладонями прочувствовать, по какой поверхности бежит персонаж или тактильно понять, с какой стороны прилетела стрела из вражеского лука. Пользователи даже могут почувствовать, как в руках собирается магическая энергия в момент кастования заклинания.
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Работа адаптивных триггеров. За годы мы привыкли, что «курки» геймпада нажимаются с одинаковой силой. Команда Sony открыла разработчикам игр доступ к «куркам» на аппаратном уровне, чтобы те могли провести тонкую настройку. Разработчики могут менять сопротивление триггеров силе нажатия игрока и в целом программировать их работу. Для чего? Например, чтобы вы могли ощутить, с какой силой натягивается тетива лука, или прочувствовать силу вдавливания педали тормоза в пол. Так, чем сильнее вы нажимаете на тормоз, тем больше триггер сопротивляется пальцу.
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Оснащение микрофоном и динамиками. Для Playstation 5 можно не покупать гарнитуру — динамики и микрофон встроили в геймпад. Конструкция дополнена массивом сразу из трёх микрофонов. Всё продумано так, чтобы при общении был слышен голос, но не слышны нажатия кнопок и вибрации. Посторонние шумы аккуратно заглушаются.