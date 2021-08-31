Фильтры для воды: эффективное средство против бактерий и изношенных трубопроводов

Здоровье, самочувствие и трудоспособность человека напрямую зависит от качества воды, которую он пьет. Вредные органические вещества и их компоненты, содержащиеся в воде, могут привести к развитию серьезных заболеваний. Вода из централизованного водопровода перед подачей подвергается чистке. Однако этого недостаточно. Удаление болезнетворных примесей, тяжелых металлов и микроорганизмов требует более тщательной системы фильтрации.

С учетом степени изношенности канализационных труб, и слабой системы фильтрации, фильтр для воды является единственно возможным выходом из сложившейся ситуации.

Преимущества фильтров и специфика их использования

Многие ошибочно думают, что качество воды напрямую зависит от количества фильтров. Однако эксперты в этой отрасли подтверждают, что дело не в количестве очистительных элементов, а в типе и качестве технологий. Только в этом случае можно рассчитывать на более широкий спектр действии по защите от примесей. Эффективная работа фильтра может быть достигнута только при условии грамотной комбинации очистительных элементов и синергии их функций.

Преимущества фильтров:

● Относительно простой и недорогой способ поддерживать свое здоровье.

● Система фильтрации может быть установлена на весь дом, что позволяет обеспечить всех домочадцев водой без примесей и микробов.

● Эффективное устранение химических веществ и их компонентов, в т.ч. хлора и свинца.

● Удаление болезнетворных микробов, способных вызвать заболевания ЖКТ.

● Устранение хлора, который попадая в организм, может вызвать аллергическую реакцию и раздражение.

● Многоуровневая система фильтрации улучшает вкус и запах воды.

● Фильтрованная вода – залог здоровья беременных женщин и маленьких детей.

● Широкий выбор фильтрационных систем: по размеру, форме, конструкции и функциям.

Особенности сорбционных фильтров

Сорбционные фильтры поглощают тяжелые металлы и болезнетворные микроорганизмы с помощью специального материала – сорбента. Благодаря своим физическим свойствам он способен задерживать видимые частицы, и впитывать растворенные примеси. Сорбционные фильтры «убивают» даже самые «живучие» бактерии. Они задерживают грязь, песок, глину, ржавчину, известковый налет и другие органические соединения.

По своей конструкции сорбционные фильтры могут быть насыпными и изготовленными по технологии карбонблок. Такие фильтрационные системы эффективно справляются с любыми мелкими примесями.

Очевидно, вода, поступающая из водопроводных труб, должна подвергаться дополнительной фильтрации. Качественный фильтр, в первую очередь, гарантирует чистоту и безопасность воды.