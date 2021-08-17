Как выбрать домен

Любой сайт не сможет обойтись без домена. Его значимость можно сравнить с важностью имени для человека. Правильно подобранный домен – одновременное решение некоторых маркетинговых задач для многих современных компаний.

Роль доменного имени в глобальной сети

Решение купить домен com.ua поможет в успешном продвижении на украинском рынке. Ведь функциональность доменного имени заключается не только в названии сайта, но и в возможности отыскать его место в глобальной сети. Именно com.ua указывает на то, что доменное имя регионально представлено в Украине. Домен com.ua – лидер среди зон распространения в Украине, относится ко второму уровню.

Структура домена на примере com.ua:

первый уровень (используется только ua), указывает на региональную зону домена;

второй – «com», за ним идет точка и первый домен;

третий – левая часть со стороны точки перед словом «com»;

нулевой – после «ua» должна следовать пустая запись и точка, но при внесении в адресную строку браузера знак «.» опускают.

Бывают домены четвертого и далее уровней, но наилучшим маркетинговым ходом является краткость имени, да и запоминается оно лучше.

Основные рекомендации по подбору домена:

стоит учитывать направление деятельности или название компании для отображения этой информации в доменном имени;

приветствуется лаконичность;

использование ключевых слов для лучшего поиска в сети интернет;

индивидуальность и простота доменного имени.

Домен com.ua легко запоминается и пишется. Выбрав его, все рекомендации по подбору автоматически выполняются.

Особенности и преимущества доменной зоны com.ua

Распространенность домена com.ua на территории Украины способствует более частым переходам клиентов на сайт для заказа различных услуг или приобретения необходимого товара. Это говорит о том, что данный домен вызывает доверие и у пользователей, и у поисковых систем.

Регистрацию домена могут проводить не только крупные компании и их подразделения, но и электронные издания, небольшие интернет-магазины. Домен com.ua удобно использовать для корпоративной электронной почты, для популяризации бренда. Срок его действия после регистрации до десяти лет. Регистрация домена осуществляется по ранее составленному договору.

Основные пункты договора включают:

указание места аренды на сервере;

какое программное обеспечение будет в использовании;

информацию о покупателе доменного имени;

нюансы при возникновении спорных вопросов, решаемых в пределах законодательства.

Домен com.ua – это еще и надежность. Его используют компании, ведущие серьезную деятельность.