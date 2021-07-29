Популярные наручные часы

Для современного человека наручные часы – это не просто вещь для определения времени, но и важный аксессуар. Хорошие часы подчеркивают статус своего владельца, будто говоря о его пунктуальности и ответственности.

Прежде чем купить наручные часы, стоит хорошо подумать, подойдут ли они к стилю одежды. Качественные изделия довольно дорогие, но они оправдывают свою стоимость, радуя своего владельца много лет.

Топ-5 популярных производителей наручных часов

В настоящее время есть множество компаний-производителей наручных часов. Рассмотрим, какие торговые марки сейчас пользуются спросом по мнению покупателей:

японская фирма Japan CBM (торговая марка «Q&Q»);

компания с мировым именем Casio ;

швейцарская фирма Jacques Lemans;

еще одна компания из Швеции – Tissot - лидер в своем сегменте;

американский бренд Timex.

Каждая из этих торговых марок выпускает разнообразные модели наручных часов различных ценовых категорий. «Q&Q» – это модели средней ценовой категории. Их оценят мужчины и женщины, которые ищут стильный, но бюджетный вариант. Casio пользуется авторитетом среди покупателей со всего мира. Имеются модели как для деловых мужчин, так и для любителей активного отдыха. Женщинам понравятся стильные изделия с цветными корпусами. Jacques Lemans производит дорогую продукцию в разных направлениях: спортивные, классические, фэшн. Их безупречное качество оправдывает высокую цену. Известная фирма Tissot выпускает несколько линеек часов – от классики до деревянных и каменных моделей. Есть модели с женственным дизайном и посвященные отдельным видам спорта. Бренд из США Timex.выпускает функциональные и лаконичные модели часов. В линейке есть как недорогие, так и статусные варианты.

Какие модели наручных часов популярны в 2021 году?

Современная мода очень разнообразна, порой экстравагантна. Это касается и часов. Сейчас каталоги производителей наполнены разнообразными моделями – от бессмертной классики до сумасшедших, ярких вариантов. Мужчины предпочитают либо классику, либо спортивные часы. У прекрасного пола пользуются спросом нежные модели, украшенные камнями, а также яркие, смелые варианты. Часы разных цветов – тренд этого сезона. Яркие модели не оставят равнодушными не только женщин, но и стильных мужчин.

Что касается дизайна, сейчас в тренде сочетание материалов, например, дерево и кожа.

Наручные часы привлекают внимание и могут многое рассказать о своем владельце. Поэтому выбирать их нужно особенно тщательно