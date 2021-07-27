Оверлок – инструмент профессионального роста

Далеко не каждая начинающая швея, загоревшаяся идеей начать шить своими руками эксклюзивную одежду и красивые домашние аксессуары, готова обставить рабочее место полным комплектом швейного оборудования. Во-первых, не совсем понятно, в каком направлении будет развиваться хобби или маленький домашний бизнес. Во-вторых, если забить в поиск запросы «оверлок цена» и «стоимость распошивалки», вы увидите, что дополнительные механизмы стоят довольно дорого.

К примеру, самая «бюджетная» модель оверлока в интернет-магазине Janome сегодня выставлена по цене 5 597 грн. Поэтому на первых порах рукодельница решает обходиться только возможностями швейной машинки, а уж потом можно планировать покупку оверлока и плоскошовной машины.

Можно ли шить без оверлока?

А как же вы будете обходиться без качественной обмётки срезов матерчатых деталей? Существует несколько методик, благодаря которым матерчатые срезы будут выглядеть вполне достойно:

1.Французский шов.

2.Подгибка обрабатывается московским швом.

3.Портные используют косую бейку: обшивают край материи согнутой пополам полоской ткани.

4.Можно использовать совсем простенькие приёмы – обрезку фигурными ножницами, прижигание и подклеивание.

Но эти все приёмы годятся только для обычных тканей. Для трикотажа, к сожалению, кустарные методы не подходят. Если сшить трикотажную вещь обычной строчкой, при растяжении материала на нём станут образовываться грубые дырки вдоль стежка. Кое-кто пытается шить трикотаж зигзагом, но это лишь частично решает проблему.

Таким образом, если вы планируете заниматься пошивом вещей из трикотажа, вы неизбежно придёте к мысли о покупке хотя бы самого недорогого оверлока.

Зачем нужен оверлок

Оверлок – дополнительное швейное оборудование, с помощью которого осуществляется обработка срезов матерчатых элементов специальным обмёточным швом. Во время работы устройства производится обрезка торчащих нитей и запечатывание края, уберегающее его от осыпания.

Полумеры в виде использования имитаций оверлочного шва не позволят выпускать одежду и аксессуары профессионального качества. Зигзаг или имитация будут выглядеть кустарно. Кроме того, обеспечить прочность края с помощью имитации невозможно.

Следует также учитывать такую деталь, как способность настоящего оверлочного шва растягиваться вместе с основой. Для эластичных материалов и трикотажа настоящий оверлочный шов просто необходим.