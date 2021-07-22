Как правильно купить хостинг

Что такое хостинг? Говоря простым языком, это хранилище файлов вашего сайта на сервере. Это, как аренда парковочного места для машины, или аренда ячейки в банке для хранения имущества. Именно хостинг позволяет пользователям иметь доступ к контенту сайта.

Можно купить хостинг у компании-хостера или воспользоваться услугами компании регистратора домена. Но прежде чем поступить к покупке, необходимо определиться с типом хостинга и детально изучить технические характеристики компании провайдера.

Виды хостинга

Существует три вида хостинга:

виртуальный;

виртуальный выделенный;

выделенный;

облачный вариант.

Виртуальный хостинг отличается относительно невысокой ценой, достаточно распространен в использовании у небольших и средних компаний, также подходит для новичков. Это один большой сервер, мощностями которого пользуется много пользователей. У данного вида хостинга существуют ограничения по количеству дискового пространства, трафика, количеству сайтов в одном пакете услуг.

Виртуальный выделенный сервер – в данном случае, для каждого клиента создается своя виртуальная машина, что гарантирует мощность, скорость, возможность самостоятельно настраивать и управлять машиной. Пользуется успехом у более крупных проектов, отличается достаточно высокой ценой и гарантирует абсолютную независимость от других пользователей.

Выделенный сервер отличается тем, что сервер контролирует один клиент, есть возможность установки любого программного обеспечения, имеет высокий уровень безопасности и достаточно высокие показатели мощности. Используется только масштабными проектами, которым необходим круглосуточный доступ.

Облачный сервер – в современном мире достаточно востребованный вид хостинга, использует одновременно несколько серверов, обеспечивая тем самым бесперебойную работу даже в пиковые часы нагрузок. Уникальность данного вида состоит в том, что клиент сам может регулировать характеристики облака, увеличить или уменьшить ресурсы, тем самым изменяя цену за использование. Чем выше мощность, тем выше стоимость сервера и наоборот.

Выбор провайдера и покупка хостинга

Перед покупкой хостинга необходимо изучить качество предоставляемых услуг. Например, объем дискового пространства, объем предоставляемого трафика в месяц, какое количество сайтов можно разместить в одной учетной записи, какая пропускная способность каналов загрузки информации. Выяснив самую важную информацию, можно приступить к покупке. Выбираем тарифный план, оформляем заказ, заполняем все поля, указав всю достоверную информацию, оплачиваем заказ, соединяем хостинг с доменом. Схема проста.