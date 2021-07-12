Как происходит замена сердцевины (цилиндра) замка

С течением времени происходит так, что замок стал открываться и закрываться медленнее, чем раньше, поэтому в этом случае необходимо произвести замену сердцевины для замков. Также к этому может быть и множество иных причин: плохо вставляется ключ, а также его трудно вытащить, потерялся ключ или же просто плохо работает цилиндровый механизм.

Порядок действий

Замковый цилиндр, также известен, как сердцевина, сердечник, личинка, вставочный элемент, секрет. Он обеспечивает надежную защиту дома или квартиры от проникновения вовнутрь. Такой механизм может быть различным по своему типу исполнения, уровня секретности. Цилиндры ломаются по следующим причинам:

Неправильная эксплуатация; Изделие плохого качества; В течении использования длительного времени накопилась усталость металла.

Сердцевина замка по уровню секретности разделяется на несколько категорий. Слабый уровень защиты, это когда заложена вероятность до 10 тысяч комбинаций. Средний показатель увеличивается до 50 тысяч. Высокий – число возможных конфигураций более 100 тысяч.

Чтобы поменять деталь нет необходимости выполнять какие-то сложные действия. Для этого нужно только выкрутить сердцевину. Это можно выполнить самостоятельно, но при этом важно помнить, что отсутствие опыта и какое-либо неверное действие может привести к более серьезной поломке. Лучше всего замену доверить опытным специалистам.

Что необходимо для замены:

Знать параметры личинки для замка: размер, симметрию и т.д, все эти характеристики зависят от конструкции двери;

Наличие специальных инструментов: рулетки, отвертки, дрель со сверлом

Выполнить монтаж секрета так, чтобы он совпадал с остальными деталями замка.

Чтобы узнать, какой необходимо приобрести замковый цилиндр важно ориентироваться не только на его цену, а перед покупкой произвести замеры толщины дверного полотна вместе с его уплотнительным слоем. Измеряются три размера: общая длина, длина наружной части и внутренней.

Также важно учитывать уровень секретности. Нем менее важен показатель взломоустойчивости самой двери. Потому что если сердцевина будет надежная, а дверь нет. То в этом случае для злоумышленников не доставить большого труда незаконно проникнуть во внутрь.

После замены цилиндра важно помнить, что сам механизм не способен противостоять взлому, необходимо его защитить при помощи бронированных накладных пластин. Также нужно произвести замену не только исходя из функциональных параметров, а из общей стилистики входной двери. Секрет замка не должен сильно выделяться из цветовой гаммы замка и дверной ручки.

Подобрать сердцевину замка возможно в специализированном магазине. Перед покупкой важно обратить внимание на наличие сертификата и документов, дающих гарантию, дополнительную комплектацию.

Для самостоятельной замены сердцевины замков выполнить следующие действия:

Распахнуть полностью дверь, убрать штифты, открыв замок полностью до упора; Во входной двери открутить накладки, в межкомнатных просто выкрутить механизм; После того, как были убраны защитные пластины, вынуть саму личинку.

Установку детали производить в обратной последовательности. После монтажа необходимо проверить ее работу. Для этого вставляем ключ и выполняем несколько его поворотов. Если движение происходит легко и без посторонних звуков, то все выполнено верно.

Производить замену цилиндра возможно не только, когда он поломан, а для профилактики взлома помещения. Это очень грамотный ход усилить безопасность дома. Вместе с личинкой производится замена ключей.