Інтернет-магазин Stylus знизив ціни на iPhone 11

Кращий в співвідношенні ціни і якості

iPhone 11 2019 року був дуже добре сприйнятий цінителями Apple-техніки в рік випуску і не втрачає своєї актуальності й досі. Навіть в 2021 він залишається одним з найкращих варіантів для комфортного щоденного використання, зйомки вражаючих фото і відео, ігор і творчості.

iPhone 11 за кількістю продажів перевершив iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max разом. Секрет такої популярності в поєднанні потужного чіпсета Apple A13 Bionic з прогресивною подвійною камерою 12 + 12 Мп, відмінними показниками автономності, NFC, захистом по стандарту IP68 і доступною ціною. Єдине в чому Phone 11 умовно поступається своїм старшим братам, так це в характеристиках екрана — замість OLED-дисплея він отримав вже звичний всім Apple-користувачам IPS-екран. Однак, на якості користувацького досвіду це зовсім не позначається, різницю помітити дуже складно.

Актуальний дизайн

Базова модель була представлена в 6 стильних кольорах:

Останній — не тільки гарний і привертає увагу, частина грошей від продажу кожного червоного айфона перераховується безпосередньо до Глобального фонду для боротьби з COVID-19.

В цілому, дизайн 11-го айфона нагадує iPhone XR — такий же великий екран на всю передню панель, відсутність гострих кутів і стильна обтічність. Задня панель iPhone 11 виконана із загартованого скла, рамка з алюмінію — виглядає добре, та й в руці лежить зручно. Істотна зміна торкнулася блоку камер на задній панелі, в 11-й моделі він квадратний і складається з двох об'єктивів і спалаху. В 2021 році дизайн iPhone 11 все ще в тренді, що дозволяє моделі не втрачати актуальності і продовжувати користуватися популярністю.

Вражаючі фото вдень і вночі

iPhone 11 отримав блок камер, що поступається старшим моделям тільки в плані двократного зума. Все інше — надширококутний об'єктив, нічний режим, електронна стабілізація і вражаюча деталізація у нього такі ж, як у більш дорогих iPhone того року. У порівнянні з iPhone XR якість зйомки зросла в рази і нові алгоритми обробки фото дійсно вражають. Це означає, що iPhone 11 вистачить не тільки для яскравих селфі і атмосферних сімейних фото, але і для професійного створення контенту.

iPhone 11 за найкращою ціною

Інтернет-магазин Stylus знизив ціни на цю модель і тепер базова комплектація iPhone 11 обійдеться покупцеві дешевше 19 тисяч. Більш того, в Stylus.ua новенький смартфон можна взяти в кредит на вигідних умовах, що робить iPhone 11 ще більш доступним. Магазин гарантує якість всієї техніки, що продається, так як співпрацює тільки з перевіреними, сертифікованими постачальниками. Отримати консультацію кваліфікованого продавця можна прямо на сайті в зручний для покупця час.