Восстановленные картриджи для принтера – в чем их особенности, преимущества и недостатки

Обслуживание лазерных принтеров отличается своей простотой, а при грамотном подходе еще и своей доступностью. Если постоянно покупать оригинальные картриджи, то себестоимость печати может слишком вырасти. Чтобы этого избежать, необходимо правильно выбрать и купить картридж для принтера. Одним из самых выгодных вариантов считаются восстановленные картриджи. О том, что это и почему они пользуются большим спросом среди пользователей – далее в статье.

Что такое восстановленный картридж

Оригинальный картридж, в котором закончился тонер, принято называть первопроходцем. Если заменить в нем фотобарабан и засыпать совместимый тонер, то расходник считается восстановленным. Фоточувствительный барабан – это вал бирюзового цвета, который отвечает за формирование изображения. Его верхний слой имеет ограниченный ресурс, поэтому данная деталь подлежит обязательной замене.

Преимущества восстановленных картриджей

Стоимость в два-три раза ниже цены оригинала. Восстановленный расходник является Б/У, поэтому его цена существенно отличается от новенького картриджа, который выпущен официальным производителем. Высокое качество печати. Это тот же оригинальный корпус с другими оригинальными деталями. Благодаря качественной сборке в заводских условиях такой расходник позволяет получать качественные отпечатки без дефектов до окончания ресурса. При соблюдении правил заправки картридж прослужит не один цикл. Если вы покупаете восстановленные картриджи в крупных сервисных центрах, каким является компания Тонфикс, вы получаете гарантию качества. Это оберегает от лишних проблем и дополнительных расходов.

Недостатки

При использовании восстановленных картриджей пользователь лишается официальной гарантии. Этот фактор необходимо учитывать перед покупкой. Для сохранения гарантии от производителя можно использовать только оригиналы. Совместимые модели сторонних марок также не подойдут.

Проблемы с подобным картриджем могут появиться только в том случае, если процесс восстановления проводился некачественно или недобросовестно: дешевый тонер, некачественный фотобарабан, несоблюдение технологии. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуем заказывать картриджи в проверенных сервисах с хорошей репутацией. Обязательным условием является гарантия.

Вместо вывода

Недостатки восстановленных картриджей больше косвенные и с лихвой перекрываются их достоинствами. Чтобы заказать картриджи с гарантией и бесплатной доставкой по Киеву, Украине, позвоните в сервисный центр Tonfix https://www.tonfix-service.in.ua/. Компания имеет много положительных отзывов и отвечает за качество реализуемой продукции. Помимо продажи расходных материалов в мастерской предлагают полный комплекс услуг: заправка картриджей, ремонт принтеров и их прошивка.