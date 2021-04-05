Land Rover оголосив про трирічне розширення свого глобального партнерства з Virgin Galactic, — першою комерційною «космічною лінією».

Новий космічний корабель Virgin Galactic – VSS Imagine – був представлений 30 березня 2021 року, за підтримки Range Rover Astronaut Edition. Land Rover залишатиметься невід’ємною частиною операційної діяльності Virgin Galactic, у той час як компанія завершує випробувальні польоти з «SpaceShipTwo» і починає регулярне комерційне сполучення.

Автомобілі Land Rover є частиною повсякденного життя команди Virgin Galactic, до завдань якої входить буксирування космічних апаратів, перевезення обладнання та очищення злітно-посадкових смуг до зльоту. Вони відігравали ключові ролі під час перших космічних польотів компанії, вони бачили як Virgin Galactic стає першою приватною компанією, яка виводить людей у космос на космічному кораблі, призначеному для комерційної експлуатації. Парк автомобілів Land Rover також супроводжував перевезення Virgin Galactic від виробничих та випробувальних підприємств у Мохаве, штат Каліфорнія, до космодрому «America» в Нью-Мексико — першого у світі спеціально збудованого комерційного космодрому.

Virgin Galactic вже зареєструвала близько 600 майбутніх клієнтів-космонавтів, яких будуть перевозити на їх рейси з космодрому «America» в автомобілях Land Rover.

У 2019 році засновник Virgin Galactic Річард Бренсон (Richard Branson) та головний креативний директор компанії Jaguar Land Rover, професор Джеррі МакГоверн (Gerry McGovern), офіцер ордена Британської імперії, представили Range Rover Astronaut Edition. Створені командою Land Rover SV Bespoke і запропоновані лише майбутнім астронавтам Virgin Galactic, ці люксові позашляховики знаменують спільні цінності партнерства та історичний внесок спільноти майбутніх космонавтів у демократизацію космосу.

У команді Virgin Galactic вісім найдосвідченіших пілотів, які готуються до наступного польоту ракет із Нью-Мексико. Засновник сер Річард Бренсон планує полетіти у космос у 2021 році.

Джо Еберхардт, президент та генеральний директор компанії Jaguar Land Rover у Північній Америці зазначив: «Доступна космічна подорож для дослідників у всьому світі — це наступна велика пригода. Land Rover пишається тим, що працює разом із командою Virgin Galactic, щоб підтримати всіх майбутніх астронавтів, які ще більше розширюють межі особистих пригод».

Майкл Колглейзир (Michael Colglazier), головний виконавчий директор Virgin Galactic, зауважив, що автомобілі Land Rover надають неоціненну підтримку на місцях у Мохаве та на космодромі America в Нью-Мексико: «Це фантастика — бачити, як наші майбутні астронавти по всьому світу насолоджуються унікальним Range Rover Astronaut Edition. Ми раді можливості продовжити цю тісну співпрацю. Спільний новаторський дух, прагнення до пригод та бачення майбутнього в розширенні меж подорожей вилились у природну співпрацю між нашими двома компаніями та тією, яка підніме дослідження на нові висоти».