Газовые духовые шкафы: ТОП недорогих моделей
Специалисты знают, какая газовая духовка заслуживает доверия.
В последние годы пошла мода на электродуховки. Тем не менее, газовые агрегаты все еще остаются в почете за счет своей адекватной цены и экономичности голубого топлива. Но остается вечный вопрос: «Что же выбрать среди многообразия вариантов на рынке кухонной техники?» Специалисты интернет-магазина «Стилус» знают, какая газовая духовка заслуживает доверия.
BEKO BIG-22101
Перед вами недорогая модель с вместительной камерой, удобным механическим управлением, а также функцией приготовления на гриле. В оснащение входит вертел для деликатного запекания крупных кусков мяса и цельных тушек птицы.
Главные плюсы модели:
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Низкая цена.
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Наличие таймера.
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Автоматический розжиг.
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Легкая очистка эмали.
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Удобные пятиуровневые направляющие.
Важно! Дверца духовки оснащена ударопрочным трехслойным стеклом, что исключает случайные ожоги.
BOSCH-HGN22H350
Модель с системой конвекции, грилем, таймером и яркой LED-подсветкой. За счет технологии блокировки утечек газа духовка автоматически отключается при первой опасности. Агрегат оснащен электронным дисплеем, где реализована индикация режимов работы и гибкий выбор настроек.
Electrolux EOG 92102 CX
Сразу перейдем к достоинствам агрегата:
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Емкостная камера на 70 литров.
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Режим конвекции.
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Опция запекания пищи на вертеле.
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Наличие 5 режимов приготовления.
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Функция быстрой разморозки продуктов.
Важно! Панели этой модели покрыты эмалью с каталитическим реагентом, который эффективно расщепляет следы жира на стенках камеры.
RICCI-RGO-610WH
Этот вариант достойно оценят пользователи, которые располагают скромным бюджетом на покупку кухонной техники. Но низкая цена — далеко не единственный плюс прибора. На борту духовки имеется гриль и система блокировки утечек газа. А за счет режима конвекции здесь можно создавать настоящие кулинарные шедевры.
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