Газовые духовые шкафы: ТОП недорогих моделей

В последние годы пошла мода на электродуховки. Тем не менее, газовые агрегаты все еще остаются в почете за счет своей адекватной цены и экономичности голубого топлива. Но остается вечный вопрос: «Что же выбрать среди многообразия вариантов на рынке кухонной техники?» Специалисты интернет-магазина «Стилус» знают, какая газовая духовка заслуживает доверия.

BEKO BIG-22101

Перед вами недорогая модель с вместительной камерой, удобным механическим управлением, а также функцией приготовления на гриле. В оснащение входит вертел для деликатного запекания крупных кусков мяса и цельных тушек птицы.

Главные плюсы модели:

Низкая цена.

Наличие таймера.

Автоматический розжиг.

Легкая очистка эмали.

Удобные пятиуровневые направляющие.

Важно! Дверца духовки оснащена ударопрочным трехслойным стеклом, что исключает случайные ожоги.

BOSCH-HGN22H350

Модель с системой конвекции, грилем, таймером и яркой LED-подсветкой. За счет технологии блокировки утечек газа духовка автоматически отключается при первой опасности. Агрегат оснащен электронным дисплеем, где реализована индикация режимов работы и гибкий выбор настроек.

Electrolux EOG 92102 CX

Сразу перейдем к достоинствам агрегата:

Емкостная камера на 70 литров.

Режим конвекции.

Опция запекания пищи на вертеле.

Наличие 5 режимов приготовления.

Функция быстрой разморозки продуктов.

Важно! Панели этой модели покрыты эмалью с каталитическим реагентом, который эффективно расщепляет следы жира на стенках камеры.

RICCI-RGO-610WH

Этот вариант достойно оценят пользователи, которые располагают скромным бюджетом на покупку кухонной техники. Но низкая цена — далеко не единственный плюс прибора. На борту духовки имеется гриль и система блокировки утечек газа. А за счет режима конвекции здесь можно создавать настоящие кулинарные шедевры.

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