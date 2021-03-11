Імплант, який дозволить людям можливість бачити

Італійський вчений Дієго Гецці, який працює у Федеральній політехнічній школі Лозанни (EFPL) придумав спосіб, як подарувати незрячим людям зір.

В основі технології — імплантат з 10,5 тис. електродів, який встановлюється безпосередньо на сітківку. Про це пише Eurekalert!.

Імплант працює з розумними окулярами, оснащеними камерою, і мікрокомп'ютером. Камера, вбудована в розумні окуляри, фіксує зображення в полі зору користувача — воно охоплює 45 градусів — і надсилає дані на мікрокомп'ютер, розташований на одному з наконечників окулярів. Мікрокомп'ютер перетворює дані на світлові сигнали, які передаються на електроди в імплантаті сітківки.

Ці електроди стимулюють сітківку так, що користувач бачить спрощену чорно-білу схему зображення, яка складається з точок світла. Згодом власники повинні навчитися інтерпретувати ці світлові точки, щоб розрізняти форми та предмети.

«Коли ви дивитеся на зірки в нічному небі — ви можете навчитися розпізнавати певні сузір'я. Сліпі пацієнти побачать щось подібне з нашою системою», — пояснює принцип роботи вчений.