Дослідження: частина населення має імунітет проти коронавіруса

Дослідження, проведене в Німеччині, показало, що третина населення мала клітинний імунітет до коронавіруса ще до початку епідемії.

Поки що невідомо, що це означає на практиці: хворіють ці люди взагалі, чи захворювання протікає в легкій формі. «Відомо тільки, що у них є клітини, які здатні впізнавати і вбивати свої клітини, заражені коронавірусом», - пояснюють німецькі науковці.

Чи подібне дослідження може стосуватись українців, поки що невідомо.