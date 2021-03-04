SpaceX здійснила запуск і посадку десятого прототипа міжпланетного багаторазового корабля Starship

Starship SN10 о 19:49 почали заправляти паливом (метан та кисень). Запуск очікувався о 20:50 за київським часом, але підготовка була перервана через необхідність технічних робот на стартовому майданчику.

О 22:14 запуск був скасований за одну десяту секунди до старту. SpaceX повідомила, що друга спроба, можливо, відбудеться о 00:50.

За словами Ілона Маска, причина переривання була у занадто суворому налаштуванні параметрів двигунів космічного корабля. Винахідник підтвердив, що друга спроба відбудеться. Зазначимо, що стартове вікно лишається відкритим до 2:00 4 березня.

Starship SN10 встановлено на власному пусковому комплексі SpaceX біля містечка Бока Чика у штаті Техас, яке Маск має намір перейменувати у Зоряна база (Starbase) та розбудувати там велике місто.

Нагадаємо, американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить винахіднику Ілону Маску, здійснила запуск і посадку десятого прототипа міжпланетного багаторазового корабля Starship, однак невдовзі після приземлення прототип вибухнув.