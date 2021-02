Існує великий ризик зміни природних умов

У науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences США (PNAS) опубліковано дослідження впливу танення льоду на Атлантичний меридіональний циркуляційний цикл, велику систему океанічних течій, які несуть теплу воду з тропіків до північної Атлантики.

Дослідники з Університету Копенгагена заявили, що їхня модель вказує на те, що Атлантичний меридіональний циркуляційний цикл може досягти "точки перелому" або критичного порогу раніше, ніж передбачалося раніше, через танення льодовиків.

Повідомляється, що протягом періоду до 150 років, надходження прісної води від танення льдовиків у Гренландії може призвести до фактичного припинення Атлантичного меридіонального циркуляційного циклу.

Співавтор дослідження Йоганнес Ломанн заявив, що надходження талої води з Гренландії прискорюється і не може вважатись повільним. Більш швидкий темп танення може означати, що зміни можуть настати швидше, ніж передбачалося раніше.