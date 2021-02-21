Гелікоптер NASA вийшов на зв’язок з Марса

Фото: NASA

Лабораторія Національного управління з аеронавтики і досліджень космічного простору США (НАСА) в Каліфорнії отримала повідомлення від гелікоптера «Ingenuity», що перебуває на марсоході, який зробив посадку на Марсі 18 лютого 2021 року.

Якщо гелікоптер успішно проведе першу ніч на Марсі, де температура сягає -90°, на наступний день NASA почне зарядження батарей гелікоптера, а згодом спробує здійснити перший політ на іншій планеті, повідомили в агентстві.

Для нас особливу важливість мають два питання: заряд Ingenuity, а також підтвердження того, що база працює як задумано, обігрів відключається та електронні пристрої працюють в очікуваному інтервалі. Обидва показники, як видається, добре працюють. Після цього позитивного повідомлення ми розпочинаємо зарядження батареї, — заявив Тім Кенгем, відповідальний за проект гелікоптера в лабораторії.

За планом, двокілограмовий гелікоптер відокремиться від марсохода через 30−60 днів і здійснить перший політ на іншій планеті.

Для того щоб провести переліт у розрідженій атмосфері Марсу, його лопаті крутитимуться у п‘ять разів швидше, ніж лопаті вертольота на Землі.