Профессия врач УЗИ: специфика и особенности

Врач УЗИ – это специалист, который проводит неинвазивные исследования внутренних органов с помощью ультразвуковой техники. Узист должен быть в каждом современном лечебном учреждении, иначе перечень оказываемых медицинских услуг не может называться полноценным. Описанная профессия очень востребованная и престижная. Чтобы решить, подходит ли она вам, нужно подробно изучить ее специфику.

Чем занимается доктор УЗИ?

Узист выполняет диагностику всевозможных врожденных и приобретенных патологий. На дисплее аппарата УЗИ он видит состояние внутренних органов в реальном времени.

Врач УЗИ может применить свои навыки в диагностировании многих заболеваний. Основными направлениями его деятельности являются:

Акушерство и гинекология. Узист выполняет скрининговые обследования женщин, триместровый контроль беременности. С помощью УЗИ можно разглядеть пол ребенка, определить срок зачатия и родов, выяснить наличие патологий. Онкология. УЗИ позволяет точно вычислить локализацию, размеры, форму опухоли. Также врач может выяснить стадию развития онкологи и своевременно обнаружить метастазирование. Гастроэнтерология. Узист может оценить размеры и форму каждого органа, обнаружить проблемы, нарушающие деятельность ЖКТ, проконтролировать ход лечения. Кардиология. Врач УЗИ способен обследовать сосудистое русло с помощью допплерографии. Исследование показывает форму, диаметр, состояние сосудов, интенсивность кровотока. Малоинвазивная хирургия. С помощью УЗИ контролируется проведение различных минимально инвазивных процедур (коронарокардиографии, стентирования, урографии, колоноскопии, ЭКО). Эндокринология. Узист может оценить состояние щитовидной железы и других органов секреции.

Кому подойдет профессия узист?

Врачом УЗИ сможет стать не каждый. Для этого нужны такие качества, как:

усидчивость и умение сосредотачиваться;

любознательность и отличная память;

внимательность и умение обращать свой взор на детали;

трудолюбие и желание учиться.

Что нужно, чтобы стать узистом?

Для получения профессии узист необходимо закончить курс обучения в любом высшем образовательном медицинском учреждении. После этого нужно пройти интернатуру и наработать опыт.

Если вы уже имеете медицинское образование и хотите поменять специальность, тогда вам придется пройти переподготовку в учреждениях постдипломного образования по направлению «Ультразвуковая диагностика».

Чтобы устроиться на должность узист, нужно соответствовать требованиям:

иметь высшее мед. образование и актуальный аккредитационный лист по УЗ-диагностике;

уметь выполнять УЗДГ и ЭХО КГ;

иметь опыт расшифровки результатов;

владеть навыками диагностирования неотложных состояний.

Специфика профессии узист

Эффективность и успешность работы узиста во многом зависит от качества оборудования, которое он использует. Большинство клиник дает право выбора аппарата УЗИ именно врачу-узисту. Если вы являетесь практикующим специалистом, и вам нужен мощный, многофункциональный аппарат УЗИ, обращайтесь в компанию Асист Медикал.

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