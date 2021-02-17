Профессия врач УЗИ: специфика и особенности
Узист должен быть в каждом современном лечебном учреждении.
Врач УЗИ – это специалист, который проводит неинвазивные исследования внутренних органов с помощью ультразвуковой техники. Узист должен быть в каждом современном лечебном учреждении, иначе перечень оказываемых медицинских услуг не может называться полноценным. Описанная профессия очень востребованная и престижная. Чтобы решить, подходит ли она вам, нужно подробно изучить ее специфику.
Чем занимается доктор УЗИ?
Узист выполняет диагностику всевозможных врожденных и приобретенных патологий. На дисплее аппарата УЗИ он видит состояние внутренних органов в реальном времени.
Врач УЗИ может применить свои навыки в диагностировании многих заболеваний. Основными направлениями его деятельности являются:
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Акушерство и гинекология. Узист выполняет скрининговые обследования женщин, триместровый контроль беременности. С помощью УЗИ можно разглядеть пол ребенка, определить срок зачатия и родов, выяснить наличие патологий.
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Онкология. УЗИ позволяет точно вычислить локализацию, размеры, форму опухоли. Также врач может выяснить стадию развития онкологи и своевременно обнаружить метастазирование.
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Гастроэнтерология. Узист может оценить размеры и форму каждого органа, обнаружить проблемы, нарушающие деятельность ЖКТ, проконтролировать ход лечения.
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Кардиология. Врач УЗИ способен обследовать сосудистое русло с помощью допплерографии. Исследование показывает форму, диаметр, состояние сосудов, интенсивность кровотока.
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Малоинвазивная хирургия. С помощью УЗИ контролируется проведение различных минимально инвазивных процедур (коронарокардиографии, стентирования, урографии, колоноскопии, ЭКО).
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Эндокринология. Узист может оценить состояние щитовидной железы и других органов секреции.
Кому подойдет профессия узист?
Врачом УЗИ сможет стать не каждый. Для этого нужны такие качества, как:
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усидчивость и умение сосредотачиваться;
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любознательность и отличная память;
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внимательность и умение обращать свой взор на детали;
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трудолюбие и желание учиться.
Что нужно, чтобы стать узистом?
Для получения профессии узист необходимо закончить курс обучения в любом высшем образовательном медицинском учреждении. После этого нужно пройти интернатуру и наработать опыт.
Если вы уже имеете медицинское образование и хотите поменять специальность, тогда вам придется пройти переподготовку в учреждениях постдипломного образования по направлению «Ультразвуковая диагностика».
Чтобы устроиться на должность узист, нужно соответствовать требованиям:
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иметь высшее мед. образование и актуальный аккредитационный лист по УЗ-диагностике;
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уметь выполнять УЗДГ и ЭХО КГ;
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иметь опыт расшифровки результатов;
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владеть навыками диагностирования неотложных состояний.
Специфика профессии узист
Эффективность и успешность работы узиста во многом зависит от качества оборудования, которое он использует. Большинство клиник дает право выбора аппарата УЗИ именно врачу-узисту. Если вы являетесь практикующим специалистом, и вам нужен мощный, многофункциональный аппарат УЗИ, обращайтесь в компанию Асист Медикал.
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