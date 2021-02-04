Розсекречена максимальна швидкість автомобіля Apple

Фото: Hyundai

Запланований автомобіль Apple буде базуватися на платформі E-GMP від ​​Hyundai. Про це повідомляє видання MacRumors з посиланням на авторитетного інсайдера Мін-Чі Ко (Ming-Chi Kuo).

У розсекреченій аналітичній записці для інвесторів TF Securities, з вмістом якої ознайомилася редакція видання, Мін-Чі Ко підтверджує повідомлення про потенційне партнерство Apple і Hyundai. Експерт вважає, що електрокар американської корпорації буде базуватися на анонсованої в грудні платформі Electric Global Modular Platform (E-GMP). Платформа відрізняється наявністю двох двигунів, має інтегрований ведучий міст і акумулятор, що дозволяє проїхати понад 500 кілометрів на одному заряді.

Батарея має швидку зарядку, що дозволяє поповнити її запаси на 80 відсотків за 18 хвилин. Заснований на E-GMP електрокар може розігнатися до 100 кілометрів менш ніж за 3,5 секунди, максимальна швидкість автомобіля складає близько 260 кілометрів на годину (160 миль на годину).

Згідно з прогнозом фахівця, Hyundai Mobis буде займатися виробництвом деяких компонентів майбутнього авто, який Мін-Чі Ко умовно називає Apple Car. Дочірня компанія Hyundai Group Kia надасть Apple виробничу лінію для збірки електрокарів в США.

У документі говориться, що реліз Apple Car з'явиться не раніше 2025 року, однак якщо компанія планує представити машину до цього терміну, то вона вже знаходиться «в жорсткому графіку». Так як корпорація Тіма Кука не має досвіду в автомобілебудуванні, на розробку електрокара з нуля може знадобитися від 18 до 24 місяців.

Мін-Чі Ко не розкриває потенційної вартості електрокара від Apple, проте впевнений, що машина буде продаватися в сегменті автомобілів класу преміум. Висока прибутковість може принести істотний прибуток як Apple, так і її партнерам.

У грудні минулого року джерела агентства Reuters розповіли , що Apple планує вийти на ринок автомобілів до 2024-го. Відмінною особливістю авто буде «проривна» технологія акумулятора, яка дозволить помітно збільшити запас ходу електрокара.