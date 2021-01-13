Как установить и делать ставки через приложение БК Бетвиннер

Официальное приложение Бетвиннер для ставок со смартфона

Если для вас смартфон или планшет удобнее компьютера, попробуйте Бетвиннер скачать на Android. Благодаря скачиваемой версии вы сможете не только делать ставки на спорт вдали от ПК и высокоскоростного интернета, но и получите другие важные преимущества:

экономия до 50% трафика по сравнению с адаптивной мобильной версией сайта;

нормальная работа даже при обычном 3G-соединении;

оптимизация для всех Android-устройств вне зависимости от технических характеристик;

удобное управление одной рукой;

эксклюзивные бонусы только для пользователей мобильного клиента.

Для игры в Бетвиннер БК со смартфона вам не придется искать рабочее зеркало или подключать VPN. Отдельно загружаемое приложение не блокируется провайдерами, поэтому Бетвиннер зеркало просто не понадобится.

Возможности мобильного приложение

Сразу после установки официальной программы Бетвинер вы сможете воспользоваться полным функционалом приложения. Помимо прочего, вам будут доступны:

в БК Betwinner регистрация одним из четырех способов (или авторизация для действующих игроков);

пополните игрового счета с банковской карты, через онлайн-банкинг или с электронного кошелька;

оформление ставок на матчи по 30+ видам спорта, в том числе футбол, теннис, хоккей и баскетбол;

онлайн-казино с игровыми автоматами, слотами, настольными и карточными играми;

статистика и результаты планируемых и завершенных событий;

обращение в службу поддержки БК Бетвиннер через лайв-чат и по горячей линии.

Благодаря простой навигации вы сможете за несколько минут разобраться с функционалом программы, даже если ранее вам не приходилось делать ставки с мобильного. В приложении Бетвиннер вход возможен по действующим логину и паролю. Дополнительно регистрироваться специально для ставок с мобильного не придется, это может быть расценено как нарушение правил и условий букмекерской конторы.

Как скачать приложение

Из-за политики Google в отношении азартных игр и ставок, официального приложение Betwinner нет в Google Play. Чтобы загрузить приложение, перейдите на БК Бетвиннер полная версия которого доступа через зеркало или VPN. Установочный apk-файл можно скачать за несколько секунд, а вместе с установкой вы потратите не более минуты. Как показывают о приложении Betwinner отзывы, установленная программа занимает в памяти смартфона не более 100 Мб. Корректная работа приложения обеспечена на устройствах с 2 Гб оперативной памяти и версией ОС Android 5+.

Перед загрузкой официального мобильного приложения разрешите в настройках смартфона установку программ из непроверенных источников. Не рекомендуется загружать программу из непроверенных источников и сторонних сайтов. В таком случае вы рискуете установить фишинговое приложение или зараженный вирусами софт.