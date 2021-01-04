Наукові досягнення: тест на коронавірус за десять сеунд

Вчені Національного дослідницького центру нанотехнологій Білкентського університету Туреччини створили тест-систему надшвидкої діагностики коронавірусу. Про це повідомляється на сайті Білкентського університету.

Пристрій Diagnovir дає змогу виявляти вірус, що викликає інфекцію Covid-19, протягом максимум 10 секунд на основі зразка слини з ротової порожнини. Оптична діагностична система змінює колір світіння в присутності вірусу.

Її принцип роботи такий. Зразок, взятий у пацієнта, змішується зі спеціальним розчином і наноситься на чіп виявлення патогенів. Якщо біосенсорний пристрій виявляє в навколишньому середовищі вірус, система через чіп видає флуоресцентний сигнал.

Цей апарат також може бути використано для виявлення нових типів коронавірусу.

Пристрій було створено під час спільної роботи Bilkent Holding і технологічної компанії EA Technology. На дослідження пішло 7 місяців. Система показала 99%-й успіх у виявленні вірусів у проведених доклінічних випробуваннях.

Пристрій вже отримав схвалення Комітету з етики та Агентства з фармацевтики та медичного обладнання Туреччини.

Налагодження серійного виробництва цієї продукції планується протягом 2 місяців.