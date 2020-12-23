ТОП планшетів для навчання, роботи і розваг
На ринку вже давним-давно повно подібних пристроїв, але заплутатися у величезній різноманітності варіантів досить просто.
Хочете купити потужний і довговічний планшет, з яким можна буде вирішувати кілька завдань одночасно? На ринку вже давним-давно повно подібних пристроїв, але заплутатися у величезній різноманітності варіантів досить просто. Щоб цього не сталося, пропонуємо вашій увазі добірку найкращих планшетів для роботи, навчання і відпочинку від інтернет-магазину «Стилус».
Apple iPad Air 2020
У 2020 році Епл представила найкрасивіший і найпотужніший планшет в історії — iPad Air. Його плоскі прямокутні грані і безрамковий дисплей підкреслюють елегантність пристрою, не залишаючи шансів конкурентам. Вражає і потужна начинка: фірмовий процесор A14 Bionic, система машинного навчання Neural Engine третього покоління і двоканальний Wi-Fi.
Не менш приємні враження залишаться від роботи з 10-дюймовим IPS-екраном з яскравістю до 500 ніт. Завдяки таким показникам текст і картинка не вигоряють навіть на яскравому сонці, тому з iPad Air 2020 можна працювати в будь-яких умовах.
Lenovo Ideapad Duet 3
Портативний і продуктивний планшет від Lenovo працює на операційній системі Windows 10 Pro, забезпечуючи користувачеві інтуїтивно зрозуміле і просте керування і виконання всіх завдань. Зображення в Lenovo Ideapad Duet 3 виводиться на якісний IPS-екран діагоналлю 10,3'' з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів.
Процесор Intel Pentium N5030 і 8 Гб оперативної пам'яті відповідають за швидке виконання всіх завдань: комфортну роботу з документами, плавний веб-серфінг і захоплюючий геймінг.
Samsung Galaxy Tab S7 Plus 5G
Планшет з 12.4-дюймовим екраном Super Amoled і роздільною здатністю 2800x1752 вражає насиченою та яскравою картинкою. Природні кольори, глибокий чорний і неймовірна передача всіх відтінків зображення — далеко не всі переваги планшета Самсунг.
У планшет встановили потужний 8-ядерний чіпсет Qualcomm Snapdragon 865, здатний вирішувати найскладніші завдання: від відтворення відео на YouTube до обробки фотографій. Для тих, кому потрібно бути завжди на зв'язку і проводити відеоконференції, встановлені модем 5G і 8-мегапіксельна селфі-камера.
Microsoft Surface Book 2
15-дюймовий планшет від Microsoft з IPS-екраном PixelSense вражає неймовірною продуктивністю завдяки процесору Intel Core i7-8650U з максимальною частотою 4,2 ГГц. Для плавної роботи пристрою встановлено 16 Гб ОЗП і SSD-диск на 512 Гб. В якості апаратної платформи використовується операційна система Windows 10 Pro з вашими улюбленими робочими інструментами.
Геймерів приємно вразить графічна складова, представлена у вигляді відеокарти NVIDIA® GeForce®. Виробники передбачили чотири режими роботи:
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режим перегляду;
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режим ноутбука;
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студійний режим;
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режим планшета.
Виберіть той, у якому зручніше вирішувати поточну задачу.
HUAWEI MediaPad M6 Turbo
Планшет приємно вражає не тільки технічною складовою, а й унікальним дизайном задньої панелі. Вона виконана в червоно-чорному кольорі з діагональними смугами, які сходяться в центрі панелі. Виглядає така концепція незвично і дуже цікаво.
Усередині пристрою фірмовий чіп Kirin 980, 6 Гб оперативної пам'яті і вбудований накопичувач на 128 Гб. Планшет Хуавей відмінно показує себе і в іграх, і в будь-яких інших завданнях. Він працює спритно, відсутні гальмування, тому комфортна робота в багатозадачному режимі гарантована.
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