ТОП планшетов для учебы, работы и развлечений

Хотите купить мощный и долговечный планшет, с которым можно будет решать несколько задач одновременно? На рынке уже давным-давно полно подобных устройств, но запутаться в огромном разнообразии вариантов довольно просто. Чтобы этого не произошло, предлагаем вашему вниманию подборку лучших планшетов для работы, учебы и отдыха от интернет-магазина «Стилус».

Apple iPad Air 2020

В 2020 году Эпл представила самый красивый и самый мощный планшет в истории – iPad Air. Его плоские прямоугольные грани и безрамочный дисплей подчеркивают элегантность устройства, не оставляя шансов конкурентам. Впечатляет и мощная начинка: фирменный процессор A14 Bionic, система машинного обучения Neural Engine третьего поколения и двухканальный Wi-Fi.

Не менее приятные впечатления останутся от работы с 10-дюймовым IPS-экраном с яркостью до 500 нит. Благодаря такому показателю текст и картинка не выгорают даже на ярком солнце, поэтому с iPad Air 2020 можно работать в любых условиях.

Lenovo Ideapad Duet 3

Портативный и производительный планшет от Lenovo работает на операционной системе Windows 10 Pro, обеспечивая пользователю интуитивно понятное и простое управление и выполнение всех задач. Изображение в Lenovo Ideapad Duet 3 выводится на качественный IPS-экран диагональю 10,3’’ с разрешением 1920х1080 пикселей.

Процессор Intel Pentium N5030 и 8 Гб оперативной памяти отвечают за быстрое выполнение всех задач: комфортную работу с документами, плавный веб-серфинг и увлекательный гейминг.

Samsung Galaxy Tab S7 Plus 5G

Планшет с 12.4-дюймовым экраном Super Amoled и разрешением 2800x1752 впечатляет насыщенной и яркой картинкой. Естественные цвета, глубокий черный и невероятная передача всех оттенков изображения – далеко не все преимущества планшета Самсунг.

В планшет установили мощнейший 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 865, способный решать сложнейшие задачи: от воспроизведения видео на YouTube до обработки фотографий. Для тех, кому нужно быть всегда на связи и проводить видеоконференции, установлены модем 5G и 8-мегапиксельная селфи-камера.

Microsoft Surface Book 2

15-дюймовый планшет от Microsoft с IPS-экраном PixelSense впечатляет невероятной производительностью благодаря процессору Intel Core i7-8650U с максимальной частотой 4,2 ГГц. Для плавной работы устройства установлено 16 Гб ОЗУ и SSD-диск на 512 Гб. В качестве аппаратной платформы используется операционная система Windows 10 Pro с вашими любимыми рабочими инструментами.

Геймеров приятно впечатлит графическая составляющая, представленная в виде видеокарты NVIDIA® GeForce®. Производители предусмотрели четыре режима работы:

режим просмотра;

режим ноутбука;

студийный режим;

режим планшета.

Выберите тот, в котором удобнее решать текущую задачу.

HUAWEI MediaPad M6 Turbo

Планшет приятно впечатляет не только технической составляющей, но и уникальным дизайном задней панели. Она выполнена в красно-черном цвете с диагональными полосами, которые сходятся в центре панели. Выглядит такая концепция необычно и очень интересно.

Внутри устройства фирменный чип Kirin 980, 6 Гб оперативки и встроенный накопитель на 128 Гб. Планшет Хуавей отлично показывает себя и в играх, и в любых других задачах. Он работает шустро, отсутствуют подвисания и торможения, поэтому комфортная работа в многозадачном режиме гарантирована.

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