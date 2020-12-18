Дослідження: електронні сигарети на 97,5% безпечніші тютюнового диму

Останнім часом у пресі стали все частіше з'являтися твердження про те, що вираз, згідно з яким пар від електронних сигарет несе в собі приблизно на 90% менше шкоди, ніж сигаретний дим, не має під собою реальних підстав. Головний аргумент критиків полягає в тому, що ніхто і ніколи не проводив точних досліджень з цього приводу. Тим часом, вони ж стверджують про високу шкоду від вейпінгу, керуючись звичайними здогадками, які не підкріплюючи ці слова будь-якими науковими фактами. Втім, як виявилося, ті, хто говорять про значно меншу шкоду від пару, зовсім не лукавлять. І тепер у цієї заяви вийшло наукове підтвердження, яке дозволить величезній кількості курців перестати нищити своє здоров'я і з більшою впевненістю перейти на використання електронних сигарет.

Вчені, на підставі проведених експериментів зуміли довести, що пар від вейпа насправді менш шкідливий, ніж тютюновий дим. Так що рядовий курець має всі підстави задуматися над зниженням шкоди здоров'ю, а знайти необхідні пристрої і аксесуари до них він може наприклад тут.

Взагалі, в науковому середовищі давно велися суперечки про те, чи може електронна сигарета завдати шкоди організму. Крім того, не було визначеності в питанні про те, які саме з компонентів вейпа здатні виділяти найбільш шкідливі речовини. Раніше було лише встановлено, що рідина для вейпа при її нагріванні до температури вище 100 градусів, здатна вивільняти окремі токсини, канцерогени та інші небезпечні сполуки. Незважаючи на те, що вейпінг на температурах нижче вказаної межі, вважався відносно безпечним, багато хто все одно продовжували шукати відповіді на запитання про те, а чи не може паріння електронної сигарети спровокувати розвиток раку. Британські вчені, намагаючись знайти відповідь, провели масштабне дослідження, в якому взяли участь майже дві сотні людей.

Учасників було вирішено розділити на дві рівні групи. Першій групі протягом шести місяців дозволялося використовувати електронні сигарети, другій - звичайний тютюн. Через півроку фахівці провели нові аналізи, які показали, що в клітинах вейперів канцерогенних сполук накопичилося значно менше, ніж у тих, хто курив звичайні сигарети.

Більш того, як виявилося, речовин, які вважаються найбільш агресивними канцерогенами і найбільш часто стають причиною розвитку онкологічних захворювань, в клітинах вейперів було знайдено на 97,5% менше, ніж в клітинах курців. А таких канцерогенів, як акролеїн і акрилонитрил в аналізах людей, які використовували електронні сигарети, вчені не виявили зовсім, в той час як організм курців виявився насичений ними.

Заради справедливості варто відзначити, що отримані результати фахівці називають проміжними, оскільки для докладного вивчення проблеми вкрай важливий період проведення дослідження. Вони, наприклад, підкреслюють, що для точного отримання відповіді на питання про ступінь шкоди вейпа необхідно близько двох десятків років спостерігати за учасниками дослідження. Втім, навіть отримані за такий короткий проміжок часу результати здаються багатьом з них вельми показовими.