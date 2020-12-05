Американські вчені назвали спосіб продовжити життя людини

Американські вчені назвали спосіб продовжити життя на десять років. Дослідження опубліковане на сайті Національної медичної бібліотеки США.

Фахівцями були проаналізовані причини смерті і способи життя літніх чоловіків і жінок в 11 країнах. В результаті вони прийшли до висновку, що правильне харчування, відсутність стресу, а також відмова від куріння й помірне вживання спиртних напоїв можуть збільшити тривалість життя людини на десять років.

Дослідники радять дотримуватися середземноморської дієти, оскільки вона багата фруктами, овочами і цільнозерновими. Таке харчування знизить ризик серцево-судинних і онкологічних захворювань, метаболічного синдрому та погіршення роботи мозку.

При відмові від куріння і помірному вживанні алкогольних напоїв ризик смерті знижується на 17-18 відсотків, відзначили вчені. Також позитивний вплив на тривалість життя має відсутність стресу. За даними дослідників, у щасливих людей ризик передчасної смерті знижується майже на чотири відсотки.

Фахівцями були вивчені способи життя 1507 чоловіків і 832 жінок в період між 1988 і 2000 роками.