Професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова повідомила, що людям, які перехворіли на COVID-19, загрожує передчасне старіння.

За її словами, передчасне старіння організму загрожує навіть тим, хто переніс інфекцію в легкій формі. Відповідні результати дослідження групи лікарів, за її словами, були опубліковані в листопаді. Фахівці обстежили людей, які перенесли COVID-19 в помірній і легкій формі.

«Всі ці хворі були амбулаторними. Там були деякі госпіталізації, але це було не за показаннями, а тому, що в той момент всіх клали. Навіть у людей, які перехворіли дуже слабо, у 70 відсотків спостерігали патологію деяких внутрішніх органів. Тільки головна патологія була не серцева, а в основному жировий гепатоз (страждає печінка) і жирові переродження тканини підшлункової залози. Зазвичай такі діагнози ставлять у 60 років, а у пост-ковідній групі - вже в 40», - пояснила біолог.

Також професор прийшла до висновку, що коронавірус «наближає старість» і «забирає ресурси». На її думку, необхідно провести більше подібних досліджень, щоб детально вивчити всі наслідки інфекції. Баранова запропонувала брати більше аналізів у тих, хто виписався з лікарень і детально їх вивчати.

Раніше турецькі вчені назвали причину безуспішної боротьби з пандемією. Вони з'ясували, що у безсимптомних носіїв коронавіруса SARS-CoV-2 вірусне навантаження вище, ніж у тих, у кого спостерігаються ознаки COVID-19. Крім того, низьке вірусне навантаження виявилося пов'язане з ймовірністю поганого прогнозу перебігу захворювання.