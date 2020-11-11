Разбитый экран на Xiaomi Redmi Note 5. Как восстановить данные?
Есть несколько способов восстановить данные, когда дисплей отказывается взаимодействовать.
Поврежденный дисплей на телефоне может означать двойные проблемы. Неплохо, если поломка заключается только в трещине на стекле. Хуже всего, если вместе с тачем повредился и экран, ведь мы потеряем доступ к данным на телефоне Xiaomi. Есть какие-нибудь советы в этом случае?
Восстановление данных
Есть несколько способов восстановить данные после того, как дисплей отказывается взаимодействовать.
Первый - самый дорогой, но более надежный и заключается он в том, что мы производим полное восстановление смартфона, а именно устанавливаем новый дисплейный модуль redmi note 5. Однако, если пользователю нужны только данные, то переходим к следующим вариантам.
Отладка по USB
К сожалению, этот метод будет работать только в том случае, если владелец смартфона предварительно включил отладку, когда экран был еще в рабочем состоянии. Если данная опция активирована, то вам просто нужно подключить телефон к компьютеру и загрузить необходимые данные.
Подключение OTG аксессуара
Данный способ актуален в том случае, когда сенсор частично или полностью отказал в работе. Таким образом, подключив компьютерную мышь с помощью OTG переходника, мы с легкостью сможем управлять смартфоном, а также вернуть все данные, к которым был утерян доступ.
Как защитить данные от утери доступа?
В эпоху производительных, но хрупких телефонов повреждение экрана стало обычным делом.
Поэтому любой, кто хранит важные данные на смартфоне, должен обезопасить себя от последствий потери доступа к ним.
Синхронизация данных телефона с облаком
Владельцы телефонов Xiaomi могут использовать, например, параметры синхронизации, предлагаемые сервисами Google. Все, что вам нужно сделать для экспорта данных - создать учетную запись Google. В его рамках мы получаем бесплатный доступ к Google Drive. Это не единственный, но самые популярный способ защиты данных от потери. В дополнение к этому, вы также можете рассмотреть возможность использования популярных сервисов Dropbox или OneDrive от Microsoft.
Включить отладку
На телефонах Android по умолчанию отключена функция отладки, то есть телефон не может связываться с данным компьютером через USB-кабель (копирование данных, установка приложений и т. д.). Чтобы запустить опцию, просто перейдите в меню «Настройки», найдите «Параметры разработчика», а затем разрешите отладку телефона по юсб. Благодаря этому мы получим доступ к данным, хранящимся на телефоне, без необходимости подтверждать соединение на смартфоне.