Разбитый экран на Xiaomi Redmi Note 5. Как восстановить данные?

Поврежденный дисплей на телефоне может означать двойные проблемы. Неплохо, если поломка заключается только в трещине на стекле. Хуже всего, если вместе с тачем повредился и экран, ведь мы потеряем доступ к данным на телефоне Xiaomi. Есть какие-нибудь советы в этом случае?

Восстановление данных

Есть несколько способов восстановить данные после того, как дисплей отказывается взаимодействовать.

Первый - самый дорогой, но более надежный и заключается он в том, что мы производим полное восстановление смартфона, а именно устанавливаем новый дисплейный модуль redmi note 5. Однако, если пользователю нужны только данные, то переходим к следующим вариантам.

Отладка по USB

К сожалению, этот метод будет работать только в том случае, если владелец смартфона предварительно включил отладку, когда экран был еще в рабочем состоянии. Если данная опция активирована, то вам просто нужно подключить телефон к компьютеру и загрузить необходимые данные.

Подключение OTG аксессуара

Данный способ актуален в том случае, когда сенсор частично или полностью отказал в работе. Таким образом, подключив компьютерную мышь с помощью OTG переходника, мы с легкостью сможем управлять смартфоном, а также вернуть все данные, к которым был утерян доступ.

Как защитить данные от утери доступа?

В эпоху производительных, но хрупких телефонов повреждение экрана стало обычным делом.

Поэтому любой, кто хранит важные данные на смартфоне, должен обезопасить себя от последствий потери доступа к ним.

Синхронизация данных телефона с облаком

Владельцы телефонов Xiaomi могут использовать, например, параметры синхронизации, предлагаемые сервисами Google. Все, что вам нужно сделать для экспорта данных - создать учетную запись Google. В его рамках мы получаем бесплатный доступ к Google Drive. Это не единственный, но самые популярный способ защиты данных от потери. В дополнение к этому, вы также можете рассмотреть возможность использования популярных сервисов Dropbox или OneDrive от Microsoft.

Включить отладку

На телефонах Android по умолчанию отключена функция отладки, то есть телефон не может связываться с данным компьютером через USB-кабель (копирование данных, установка приложений и т. д.). Чтобы запустить опцию, просто перейдите в меню «Настройки», найдите «Параметры разработчика», а затем разрешите отладку телефона по юсб. Благодаря этому мы получим доступ к данным, хранящимся на телефоне, без необходимости подтверждать соединение на смартфоне.