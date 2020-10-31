Британський підприємець збирається запустити виробництво екологічно чистих алмазів з неба

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Британський підприємець Дейл Вінс зібрався робити до тисячі алмазів в місяць на своєму революційному заводі, який створює предмети з повітря і води. Він має намір створити зі шкідливого навколишнього середовища технологічно екологічний ланцюжок виробництва алмазів. Про це пише The Guardian .

«Створення алмазів з нічого, крім неба та повітря, яким ми дихаємо, - це чарівна ідея, це сучасна алхімія. Нам не потрібно видобувати алмази на землі, ми можемо видобувати їх з неба», - сказав мультимільйонер в бесіді з виданням.

Для створення коштовностей підприємець планує впровадити на своєму виробництві в Глостерширі технологію хімічного осадження парів. Він збирається використовувати «зелену технологію» для нагріву «алмазного насіння» до 800 градусів в газовій камері. Потім, за його задумом, з «насіння» народиться алмаз, який структурно не відрізнятиметься від знайдених в надрах землі каменів.

Для свого «зеленого виробництва» Вінс буде використовувати вуглекислий газ з повітря, вітер, сонячну енергію, а також воду, зібрану з опадів.