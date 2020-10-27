Что необходимо знать о гидравлических бортах?

Гидравлический борт – это оборудование, к выбору, покупке, установке и обслуживанию которого следует подходить очень ответственно. Любая ошибка и невнимательность чреваты дополнительными расходами и потерянным временем. Вот почему стоит воспользоваться помощью профессионала.

Гидравлические борта широко используются человеком в транспортной сфере – на грузовиках и тягачах, а также на пассажирской автотехнике – при организации перевозки людей с особенными потребностями. Подвижная горизонтальная платформа, которой, по сути, является гидроборт, облегчает погрузку и выгрузку, делает ненужным применение дополнительной рабочей силы и механизмов, а еще она экономит время на их проведение.

Важные моменты при выборе гидроборта

Купить гидравлический борт в Украине не составит особого труда. Различные магазины (обычные и виртуальные) предлагают потребителям всевозможные модели и модификации, совместимые с транспортом отечественного и импортного производства и имеющие разные технические параметры. При подборе оптимального варианта изделия следует обратиться за помощью к специалисту, который хорошо разбирается в данной сфере. Найти их можно в компании, которая оказывает комплексные услуги по гидрофикации или в магазине, что работает на рынке не менее пяти лет.

Перед покупкой в первую очередь обращают внимание на:

специфику строения устройства и его назначение;

основные теххарактеристики гидросистемы – мощность, объем, частота вращения, грузоподъемность;

материалы изготовления агрегата и его компонентов – рамы, платформы, цилиндров;

совместимость гидроборта с базовой машиной и ее ключевые рабочие параметры;

вид органов управления;

размеры и вес изделия;

наличие дополнительных функций (опций);

состояние;

стоимость;

фирма и страна происхождения.

От всего этого, а также от отношений продавца с производителем зависит цена гидравлического борта. Дешевле всего предлагают гидрооборудование дилеры, которые реализуют оригинальный и новый товар с гарантией и всеми необходимыми документами по эксклюзивному прайсу.

Лучшие производители гидравлических бортов

В нашей стране предлагаются гидравлические борта от разных производителей – отечественных и зарубежных, демократичных и элитных компаний с мировым именем. Лучшим брендом, специализирующимся на подъемных платформах и микролифтах, является Dhollandia. Бельгийское предприятие было основано в 1968г., выбрав своей сферой перспективное направление – гидравлику. Компания активно развивает технологии, расширяет ассортимент, улучшает функциональность и технико-эксплуатационные качества агрегатов. Каждый год с производственных линий завода сходит почти 20 тыс. единиц гидравлических бортов любых моделей. Каждая из них является надежной, практичной, долговечной и безопасной.

Palfinger – известный среди потребителей бренд из Австрии, который на сегодня превратился в международную группу компаний. Он был основан в 1932г. как предприятие, которое выпускало, ремонтировало и обновляло прицепные составы. Сегодня на счету у него значатся многочисленные открытия, инновации и патенты, а его продукция пользуется спросом во всем мире как очень функциональная, практичная, разнообразная, безопасная, экономная и с адекватной стоимостью.

В тройку лидеров по продажам в Украине и в мире входят гидроборта Atek, выпускаемые турецкой компанией, основанной в 2007г. Не смотря на короткое время существования, фирма сумела вырваться в лидеры благодаря талантливому менеджменту, опыту ведущих специалистов, строгой системе контроля качества и разумной ценовой политике.

Что еще необходимо знать о гидробортах?

При выборе агрегата оптимальной модели важно учесть наличие на рынке и доступность по стоимости запчастей к нему. Важно при ремонте любой сложности или проведении техобслуживания использовать оригинальные детали, которые полностью соответствуют заводской спецификации гидроборта.

Для максимально эффективной работы гидрооборудования необходимо применять рабочую жидкость, рекомендованную производителем. Важно следить за ее уровнем в системе и степенью загрязненности.

Ремонтные, сервисные и монтажные работы стоит поручать только знающим сотрудникам сертифицированных СТО. Некомпетентное вмешательство чревато повышенным расходом ресурсов, снижением производительности, некорректным функционированием, чрезмерным изнашиванием узлов, снятием с гарантии и другими неприятностями.

В идеале стоит воспользоваться комплексной услугой, которая включает в себя проектирование и проведение расчетов (если нужно), подбор агрегатов, заказ их из каталогов, установку и периодическое обслуживание с гарантией на все проделанные работы. Заказать такую можно, например, здесь https://hydromarket.com.ua/g9749781-gidroborty.