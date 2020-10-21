Учені знайшли сліди зіткнення Чумацького Шляху з карликовою галактикою

Зображення: Rensselaer Polytechnic Institute

Вчені Ренсселерського політехнічного інституту в США знайшли сліди зіткнення Чумацького Шляху з карликовою галактикою три мільярди років тому. Гігантська катастрофа привела до появи характерних структур із зірок, виявлених в околицях сузір'я Діви. Про відкриття повідомляється в статті, опублікованій в журналі Astrophysical Journal, коротко про дослідження розповідається в прес-релізі на Phys.org.

Астрономи визначили незвичайну щільність зірок, названу надмірною щільністю Діви (Virgo Overdensity). Деякі світила переміщалися в сторону Землі, інші віддалялися, що було незвично для зоряного скупчення, в якому всі зірки переміщаються узгоджено. З урахуванням нових даних дослідники припустили, що надмірна щільність є результатом радіального злиття, коли карликова галактика зіткнулася з Чумацьким Шляхом.

Незвичайні структури представляють собою вигнуті площини, утворені зірками, коли карликова галактика кілька разів проходила поблизу центру Чумацького Шляху. Кожен раз гравітація захоплювала її, змушуючи коливатися навколо ядра і розкидати скупчення зірок. Результати моделювання показали, що перший раз карликова галактика пройшла повз центр 2,7 мільярда років тому.