Вчені назвали фактор, що збільшує вдвічі ризик смерті від COVID-19

Вчені з Великобританії назвали фактор, що збільшує вдвічі ризик смерті від COVID-19. Про це повідомляє The Telegraph.

За даними вчених Імперського коледжу Лондона, захворювання нирок в два рази збільшує ризик летального результату при коронавірусі.

Фахівцями були проаналізовані дані 372 заражених пацієнтів, які були госпіталізовані в реанімації чотирьох лікарень Лондона і Бірмінгема в період з 10 березня по 23 липня. У 216 хворих були проблеми з нирками, хронічні або викликані інфекцією, з них померло 107 пацієнтів. При цьому з інших 156 заражених без будь-яких патологій нирок померли 32 людини.

Вчені пояснюють це впливом коронавірусної інфекції на організм в цілому, «перехресним зв'язком» між легенями і нирками, та використанням токсичних засобів при лікуванні захворювання.

Раніше дослідники з університету Ліверпуля визначили фактор, який в шість разів підвищує ризик смерті від коронавірусу. Йдеться про паралельне захворювання на грип та COVID-19. Вчені провели експеримент на мишах. Одних з них заразили коронавірусом, інших на грип та коронавірус. За результатами дослідження стало відомо, що у гризунів з другої групи захворювання протікало важче.