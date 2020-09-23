Виды трансмиссий современных легковых авто: плюсы и минусы, о которых нужно знать

Когда стоит вопрос о комплектации нового автомобиля при покупке его в салоне, среди ключевых параметров обязательно значится тип трансмиссии. Этот узел не только определяет удобность использования машины, но также влияет на ее эксплуатационные характеристики и цену. Разберемся детальнее.

Основные разновидности трансмиссий

Сегодня современные легковые автомобили комплектуются 4 типами коробок передач:

механическими;

автоматическими;

роботизированными.

Каждый из них характеризуется определенными преимуществами и недостатками, поэтому стоит разобраться в их особенностях, собираясь купить автомобиль. https://sluch-avto.ukravto.ua/ru – по ссылке в каталоге с машинами тип трансмиссии отображается в числе основных характеристик, и для многих моделей (особенно иномарок) предусмотрены разные варианты комплектации на выбор.

Особенности механической КПП

Это самые распространенные и давние виды коробок передач. Конструктивно они состоят из комплекта шестеренок, а передаточное число меняется путем их введения в зацепление. Оснащаются МКПП различным количеством ступеней, самой распространенной является модификация с 5 режимами.

К плюсам «механики» стоит отнести:

простоту и надежность конструкций;

легкость управления авто на бездорожье;

экономичность в потреблении топлива и масла;

доступность в обслуживании.

Но в то же время есть и минус – МКПП более сложные в управлении, особенно дискомфорт чувствуется при езде в условиях города при сильном трафике.

Особенности АКПП

«Автоматы» практически не уступают механическим трансмиссиям по распространенности. Особенно их популярность возросла в последние годы, когда производители начали модернизировать эти узлы, тем самым сводя к минимуму их недостатки. К плюсам стоит отнести:

комфорт управления автомобилем;

возможность варьировать передачи на полной мощности силового агрегата;

плавность хода при переключении передач;

защиту комплектующих от перегрузки (нет риска перегрева мотора и трансмиссии).

Наравне с преимуществами есть и недостатки. Машины с АКПП дороже, не могут похвастаться экономичностью в потреблении топлива и масла.

Разновидности коробок-«роботов»

Главной особенностью таких узлов можно назвать наличие двух сцеплений. На первое подсоединены передачи четного порядка, а на второе – нечетного. При езде крутящий момент поступает по одному сцеплению, и диск сомкнут, а на втором – разомкнут. При переключении положения меняются.

Коробки-«роботы» бывают двух видов: с мокрым и сухим сцеплением. Первые устанавливают на авто с мощными движками, у которых число крутящего момента свыше 350 Нм. А моделями с сухим принципом сцепления комплектуют машины с маломощными силовыми установками (не более 250 Нм).