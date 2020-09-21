Контролери заряду АКБ: особливості та різновиди

Альтернативні джерела енергії з кожним роком стають більш популярними, проникають в усі сфери нашого життя. Однак при простоті роботи інноваційних способів отримання недорогої енергії, реалізація будь-якого проекту потребує чималих сил. Схеми, розроблені для впровадження альтернативних методів забезпечення енергією житлових будинків, виправдані, і вже дуже скоро після початку роботи починають приносити користь.

Такий пристрій, як контролер для сонячної батареї, дозволяє без особливих зусиль використовувати для забезпечення електричних пристосувань безкоштовні ресурси Сонця. Воно контролює зарядку акумулятора (АКБ), призначенням якої є генерація енергії геопанелей з метою організувати раціональне використання генерованого струму.

Характерні особливості

Зробити будь-яку систему надійною – це головний принцип при монтажі. Щоб захистити сонячну батарею від стрибка напруги, необхідно встановити контролер заряду АКБ https://solar-tech.com.ua/ua/inverters%20and%20charge%20controllers/battery-charge-controllers/. Він працює за різними принципами, які залежать від типу батареї, до якої виконане підключення. У мобільних телефонах, смартфонах, планшетах, ноутбуках використовують BMS-плату (або мікросхему) з розпаяними електронними елементами на літій-іонному акумуляторі. Якщо виключити плату захисту з ланцюга, то АКБ швидше вийде з ладу або вибухне через порушення правил експлуатації.

В цілому контролери мають наступні функції:

Забезпечують спостереження за процесом зарядки. При відновленні ємності від 0 до 10% працює попереднє накопичення. Від 10 до 70-80% відбувається збільшення швидкості наповнення постійним струмом. Додаткова зарядка проходить повільніше, через збільшений опір в ланцюзі. Роблять регулювання осідань. Захищає від короткого замикання та просадок напруги. Блокують перезарядження. У кожної батареї є ліміт максимального напруження (у Li-Ion він становить близько 4,2 В). Досягнувши зазначеної цифри, живлення автоматично вимикається, перешкоджаючи здуттю і вибуху АКБ. Захищають від глибокої розрядки. Якщо напруга акумулятора падає нижче критичного рівня (3 В в Li-Ion), відбувається значна втрата номінальної ємності, зменшується час автономної роботи. Створюють балансування. Контролер стежить за рівномірною зарядкою всіх ланок електронних схем, збільшуючи термін служби елемента живлення. Стежать за температурою. Під час перегрівів або переохолодження спрацьовує терморезистор. Він відключає струм, який подається на батарею.

Усі параметри задають мікросхемі або контролеру на етапі виробництва. Підібрати гідний прилад вам допоможе компанія Solar-Tech. В асортименті є надійна продукція для різнихцілей. Зокрема, вона забезпечить довготривалу роботу сонячної батареї та зробить використання ефективним.

Основні різновиди

В залежності від цілей та функціональних особливостей, розрізняють чотири типи контролерів заряду АКБ. Серед них:

Пристрої On / Off. Вони є найпростішими з усіх моделей, які представлені на сучасному ринку. Їх функціональність дуже обмежена. Пристрої цього типу відключають процес зарядки акумулятора при досягненні максимального значення напруги. Таким чином, система запобігає перегріву і перезарядці АКБ. PWM. Його ще називають ШІМ контролером. Основний принцип дії заснований на широтно-імпульсній модуляції струмового потоку. Прилад розроблений з метою усунення проблеми неповної зарядки. Максимальний рівень досягається завдяки тому, що механізм при виявленні граничного значення струму примусово знижує його. Це дозволяє продовжити зарядку акумулятора. MPPT. Це пристрої, які відстежують максимальну межу потужності підзарядки. За допомогою складного алгоритму контролер стежить за показаннями струму і напруги системи енергопостачання, визначаючи оптимальне співвідношення параметрів для забезпечення максимальної продуктивності всієї сонячної електростанції. Пристрої гібридного типу. Використовуються в разі енергопостачання за допомогою комбінування джерел енергії, наприклад, вітру і сонця. В основу розробки гібридного приладу покладено принцип роботи МРРТ і PWM контролерів. Єдине, чим він відрізняється від інших моделей, це вольтамперними параметрами.

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