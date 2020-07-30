Центробежные водяные насосы: как они работают и зачем нужны

Центробежные насосы незаменимы в разных сферах промышленности, сельском хозяйстве, нефтяной отрасли для откачки жидкости из скважин, на водоочистных сооружениях, электростанциях и других объектах, где необходимо перекачивание воды из одного места в другое. Как работают и где купить центробежные водяные насосы, какие у них преимущества и недостатки – разберемся в этой статье.

Как работает центробежный насос?

Принцип работы насоса очень прост. Жидкость поступает в рабочее колесо в осевом направлении, но движется в радиальном направлении между лопатками рабочего колеса до тех пор, пока не выйдет на внешний диаметр. Когда жидкость покидает рабочее колесо, она собирается в спиралевидном канале корпуса, где энергия потока частично преобразуется в статическую энергию, что увеличивает давление воды, выходящей из нагнетающего патрубка.

Благодаря использованию центробежной силы для нагнетания давления воды, коэффициент полезного действия агрегата может достигать 80%.

Центробежные промышленные насосы отличаются способностью создавать очень высокие скорости потока, намного выше, чем у большинства поршневых насосов, с возможностью регулирования давления в зависимости от требований конкретной системы трубопроводов. Это позволяет выполнять дросселирование с помощью простого клапана, помещенного в нагнетательный трубопровод, не вызывая чрезмерного повышения давления в трубопроводе и не требуя использования предохранительного клапана. Благодаря этому центробежные насосы охватывают широкий спектр приложений для перекачки жидкостей всех типов.

Преимущества и недостатки

Центробежные водяные помпы ценятся, прежде всего, за простую конструкцию без подвижных соединений, которая гарантирует долгий срок службы и эффективность работы в любых условиях. Другие их преимущества:

высокий КПД (до 80%);

простота монтажа и настройки необходимых рабочих параметров устройств;

хорошие напорно-расходные характеристики;

возможность параллельного или последовательного соединения нескольких видов насосов для работы на один трубопровод;

способность к самовсасыванию и перекачиванию загрязненных жидкостей;

возможность подачи больших объемов жидкости с постоянным давлением;

невысокая цена, простота эксплуатации и технического обслуживания.

Одним из плюсов центробежных насосов является способность регулировать давление в широком диапазоне с применением нагнетательного клапана или частотно-регулируемого привода для замедления скорости вращения двигателя. Конечно, регулирование давления имеет определенные ограничения, например, значение не должно опускаться ниже безопасного минимума, указанного производителем агрегата. В противном случае чрезмерная рециркуляция может вызвать повышение температуры жидкости и нагрев корпуса, что приведет к прогибу вала, увеличит износ подшипников и уплотнений внутри помпы.

Конечно, у поверхностных центробежных насосов есть и недостатки, одним из которых является относительно низкая мощность всасывания. Если насос не погружен в перекачиваемую среду, вращения рабочего колеса даже на максимальной скорости будет просто недостаточно для поднятия жидкости, что означает, что агрегат должен быть заполнен до начала откачки.

Большинства проблем можно избежать, если выбирать агрегаты от надежных производителей, таких как Packo и Salvatore Robuschi, которые считаются одними из мировых лидеров в производстве насосного оборудования. Компания «Далгакиран компрессор Украина» является официальным дилером этих брендов и предлагает купить последние модели центробежных насосов из каталога собственного магазина с доставкой, установкой и комплексным сервисным обслуживанием.