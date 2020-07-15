Tepla Kvartyra: зробимо ваш будинок теплим!

Утеплення фасадів дозволяє істотно зменшити витрати на оплату комунальних рахунків, створити в приміщеннях комфортний для проживання та роботи мікроклімат. Використання сучасних матеріалів із покращеними технічними характеристиками значно підвищує енергоефективність утеплення.

Зовнішнє утеплення — одне рішення багатьох проблем:

підвищеної вологості;

плісняви та грибка;

руйнування фасадів під впливом несприятливих погодних чинників;

неякісної звукоізоляції.

При утепленні зовнішніх стін температура в приміщенні підвищується на 2—5° С. Власники квартир або офісних приміщень зможуть насолоджуватися теплом незалежно від неприємних сюрпризів погоди та заощадити на сплаті рахунків за опалювання або електрику.

На будівельному ринку матеріали для утеплення представлені в широкому асортименті. Вони відрізняються фізичними характеристиками, якістю, терміном використання, стійкістю до впливу атмосферних чинників, займання, підвищеної вологості, технологією монтажу й ціною. Вибір матеріалу впливає на якість утеплення.

Вибір матеріалу для утеплення стін

Зовнішнє утеплення фасадів приватних і багатоквартирних будинків, офісних будівель, складських комплексів, промислових приміщень здійснюється з використанням:

скловати — забезпечує гарну звукоізоляцію, відрізняється стійкістю до ураження пліснявою та грибами, легко монтується;

листів пінопласту завтовшки від 5 мм — матеріал кріпиться вологим способом за допомогою клейових розчинів, характеризується високими показниками теплопровідності, невисокою стійкістю до займання, потребує додаткової обробки;

екструзійного пінополістиролу — є покращеним аналогом пінопласту, характеризується високими теплоізоляційними властивостями, низьким вологопоглинанням, достатнім опором до займання;

базальтової вати — екологічний матеріал, який створюється з натурального каменю шляхом плавлення при температурі понад 1500 °С. Базальтова вата не горить, має високі показники паропроникності, її використання дозволяє уникнути скупчення конденсату на утеплених поверхнях.

При виборі матеріалу ціна не має стати вирішальним критерієм. Необхідно врахувати переваги й недоліки кожного утеплювача, порадитися з фахівцями.

Переваги зовнішнього утеплення стін

Стіни будівель можна утепляти зовні та зсередини. Вартість внутрішньої теплоізоляції нижча, ніж зовнішнього утеплення фасадів, оскільки не потребує використання обладнання для виконання висотних робіт. Внутрішні роботи можна проводити за будь-якої пори року незалежно від погодних умов. Проте при внутрішньому утепленні зменшується площа приміщень, потрібне виконання додаткових оздоблювальних робіт.

Вибір внутрішньої або зовнішньої звукоізоляції здійснюється з урахуванням кошторису, матеріалу стін, поверховості й характеристик будівлі. Наприклад, багато будинків у центрі Києва мають статус архітектурних пам’ятників, тому існує заборона на утеплення їхніх фасадів. Єдиним рішенням для тепло- і звукоізоляції квартир або офісів у старих будинках є внутрішнє утеплення.

Переваги співпраці з компанією Tepla Kvartyra

Тепла квартира — не мрія, а реальність. У цьому вже переконалися клієнти компанії Tepla Kvartyra. Вони замовили зовнішнє утеплення квартир із гарантією якості у справжніх професіоналів.

Компанія пропонує утеплення фасадів у районах Києва та Броварах за демократичною ціною. Ми завжди виконуємо взяті на себе зобов’язання, здаємо об’єкти в терміни, указані в договорі. Майстри постійно підвищують власний професійний рівень, освоюють нову техніку монтажу утеплювачів, відточують навички, використовують спеціальне обладнання.

Компанія Tepla Kvartyra здійснює монтаж конструкцій для утеплення сухим і мокрим способом, контролює дотримання технології на кожному з етапів робіт, пропонує перелік супутніх послуг. Ми дбаємо про власну репутацію, тому гарантуємо якісне утеплення стін.

Замовляйте зовнішнє утеплення від компанії Tepla Kvartyra

На сайті компанії можна замовити зовнішнє утеплення фасаду в Києві. Вартість послуг розраховується фахівцями з урахуванням:

вартості робіт за квадратний метр;

використовуваних матеріалів;

обсягу робіт;

складності завдання.

Менеджери оперативно відповідають на запитання. Представники компанії розкажуть про переваги утеплення фасадів будівель, запропонують доцільні рішення з урахуванням бюджету, архітектурних особливостей будівель, допоможуть оформити замовлення.

Зробіть будинок теплим і замовте послуги на сайті Tepla Kvartyra!