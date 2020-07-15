Tepla Kvartyra: сделаем ваш дом теплым!

Утепление фасадов позволяет существенно снизить расходы на оплату коммунальных счетов, создать в помещениях комфортный для проживания и работы микроклимат. Использование современных материалов с улучшенными техническими характеристиками существенно повышает энергоэффективность утепления.

Внешнее утепление — одно решение многих проблем:

повышенной влажности;

плесени и грибка;

разрушения фасадов под воздействием неблагоприятных погодных факторов;

некачественной звукоизоляции.

При утеплении наружных стен температура в помещении повышается на 2—5° С. Владельцы квартир или офисных помещений смогут наслаждаться теплом независимо от неприятных сюрпризов погоды и сэкономить на оплате счетов за отопление или электричество.

На строительном рынке материалы для утепления представлены в широком ассортименте. Они отличаются физическими характеристиками, качеством, сроком использования, устойчивостью к воздействию атмосферных факторов, возгоранию, повышенной влажности, технологией монтажа и ценой. Выбор материала сказывается на качестве утепления.

Выбор материала для утепления стен

Наружное утепление фасадов частных и многоквартирных домов, офисных зданий, складских комплексов, промышленных помещений осуществляется с использованием:

стекловаты — обеспечивает хорошую звукоизоляцию, отличается устойчивостью к поражению плесенью и грибами, легко монтируется;

листов пенопласта толщиной от 5 мм — материал крепится влажным способом с помощью клеевых растворов, характеризуется высокими показателями теплопроводности, невысокой устойчивостью к возгоранию, требует дополнительной отделки;

экструзионного пенополистирола — является улучшенным аналогом пенопласта, характеризуется высокими теплоизоляционными свойствами, низкой влагопоглощаемостью, достаточным сопротивлением к возгоранию;

базальтовой ваты — экологичный материал, который создается из натурального камня путем плавления при температуре свыше 1500 °С. Базальтовая вата не горит, имеет высокие показатели паропроницаемости, ее использование позволяет избежать скопления конденсата на утепленных поверхностях.

При выборе материала цена не должна стать решающим критерием. Необходимо учесть преимущества и недостатки каждого утеплителя, посоветоваться со специалистами.

Преимущества внешнего утепления стен

Стены зданий можно утеплять снаружи и изнутри. Стоимость внутренней теплоизоляции ниже, чем внешнего утепления фасадов, поскольку не требует использования оборудования для выполнения высотных работ. Внутренние работы можно проводить в любое время года независимо от погодных условий. Однако при внутреннем утеплении уменьшается площадь помещений, требуется выполнение дополнительных отделочных работ.

Выбор внутренней или наружной звукоизоляции осуществляется с учетом сметы, материала стен, этажности и характеристик здания. Например, многие дома в центре Киева имеют статус архитектурных памятников, поэтому существует запрет на утепление их фасадов. Единственным решением для тепло- и звукоизоляции квартир или офисов в старых домах является внутреннее утепление.

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Теплая квартира — не мечта, а реальность. В этом уже убедились клиенты компании Tepla Kvartyra. Они заказали внешнее утепление квартир с гарантией качества у настоящих профессионалов.

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стоимости работ за квадратный метр;

используемых материалов;

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сложности задачи.

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