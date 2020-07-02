Як українці використовують онлайн-сервіси для додаткового заробітку

Наслідкам першої хвилі пандемії ЗМІ дали назву “постапокаліптичний світ”. Розповсюдження вірусу, якого представники медіа також охрестили економічним цунамі, не залишило без наслідків жодної країни світу.

До п'ятірки держав, які протягом березня-квітня поточного року максимально підтримували населення та бізнес, увійшли США, Німеччина, Японія, Велика Британія та Італія. Ці країни щосили зберігали робочі місця, зарплатню, підтримували громадян та представників бізнесу. Схожі антикризисні програми також запроваджували країни зі значно нижчими показниками ВВП: Греція, Грузія, Домініканська республіка та інші. Українці ж традиційно залишилися сам на сам з втратами прибутків, орендодавцями та скороченням робочих місць.

В Україні зафіксовано величезне зростання рівня безробіття: навесні офіційно зареєстровано майже 460 тисяч безробітних, що на 48% більше, ніж за рік до пандемії. Навіть ці цифри значно нижче реальних, адже відомо, що кожен третій українець сьогодні працює неофіційно.

Не маючи звички розраховувати на допомогу держави і сподіваючись виключно на власні сили українці, кишені яких традиційно не обтяжені заощадженнями на “чорний день”, почали шукати нові можливості.

Одні вирішили скористатися зростаючим попитом на робочі спеціальності в сфері сільського і лісового господарств, логістики і охоронної сфери.

Інші прийняли рішення пройти професійну перепідготовку і шукати стабільну зарплату в іншій професійній площині.

Треті нарешті зважились монетизувати власні навички або хобі завдяки спеціальним онлайн-сервісам, біржам фрілансерів та іншим платформам.

Написання блогу, створення цікавого і корисного контенту, онлайн-курсів або продаж книг сьогодні є однією з найпопулярніших формул. Сьогодні ми акцентуємо увагу на декількох форматах і сервісах, які наші співвітчизники протестували за період карантину і почали, завдяки їм, отримувати прибуток.

Платформи для творчих людей

Найпопулярніший сьогодні спосіб для авторів заробити на своїй творчості або професійних знаннях - Patreon. Сервіс стане в нагоді фотографам, музикантам, художникам, блогерам, косплеєрам, дизайнерам, програмістам, розробникам ігор та інтелектуального продукту. Тобто, всім, хто має шанувальників, які готові підтримати контент невеличкою фінансовою винагородою.

Окрім patreon.com варто також звернути увагу на Rockethub, Plumfund та інші сервіси. Шукайте саме свій майданчик (або кілька сервісів), тестуйте їх та регулярно розміщуйте унікальний контент!

Продаж реклами

Продавати рекламу в Instagram і Facebook можуть всі, незалежно від кількості передплатників. Допоможуть в цьому спеціалізовані біржі epicstars.com, publicfast.com та інші платформи, завдяки яким здійснюється комунікація між рекламодавцями та блогерами.

YouTube надає можливість заробляти кількома способами: партнерська програма (або підключення до однієї з медіамереж), співпраця з брендами, (інтернет-магазинами та іншими компаніями, які готові платити за залучення клієнтів), збір донатів за власний контент, взаємодія зі спонсорами.

Монетизувати власний сайт або блог можна завдяки продажу посилань/ банерів, рекламним статтям-оглядам з інформацією про продукти або послуги, партнерським програмам. У цьому вам допоможуть різні сервіси. В тому числі, можна розмістити блог в каталозі PRNEWS.IO, монетизуючи його замовленнями з різних медіа.

Варто звернути увагу на те, що тематика вашого ресурсу повинна синхронізуватися з профілем платформи-агрегатора, а контент має бути унікальним і актуальним.

Фотографії

Цей варіант додаткового джерела доходів стане в нагоді як професіоналам (хоча вони, напевно, знайомі з такими сервісами та активно користуються їхніми можливостями), так і фотографам-початківцям. Також він вартий уваги тих, хто вважає фотографію своїм хобі, але готовий ризикнути.

У цьому випадку варто зареєструватися на одній з платформ: Fotolia, Shutterstock, iStockphoto та ін. Автор отримуватиме грошові надходження кожен раз, коли користувачі завантажуватимуть його фотографії. До речі, Shutterstock, крім фотобанку, дозволяє також завантажувати відео і музику.