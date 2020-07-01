Польські археологи виявили масове поховання останків понад сто дітей

На південному сході Польщі Археологи виявили масове поховання останків понад сто дітей, захоронених в XVI - XVII століттях. Спочатку на могили натрапили дорожні робітники недалеко від міста Ніско. Про це повідомляє видання The First News.

Загалом вчені знайшли 115 тіл, у деяких в рот були вкладені монети. Скелети були поховані в піску і розташовувалися по осі схід-захід, що вказує на проведення ритуальних обрядів. Монета, вміщена в рот, носить назву «обол Харона» і, згідно з віруваннями, являє собою плату провіднику в світ мертвих. Ця традиція бере свій початок з Древнього Риму та Греції. Однак саме кладовище було католицьким і належало місцевій церкві, що існувала з 1590 року.

Знахідка підтверджує місцеві легенди про масове дитячому похованні в районі Церковних гір (Church Mountains). Знайдені монети датуються 1587-1632 роками, часом правління короля Польщі Сигізмунда III, а також часом правління Яна II Казимира (1648-1668 роки). Відсутність залишків трун говорить про те, що спільнота, яка поховала дітей, була дуже бідною, проте розташування скелетів вказує на те, що місцеві жителі піклувалися про збереження могил.

Тіла будуть ексгумовані, і після вивчення антропологами їх передадуть в місцеву парафіяльну церкву, після чого останки знову поховають на місцевому кладовищі.