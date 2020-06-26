Jaguar Land Rover домовився з Осло запустити проект з бездротової зарядки таксі

Партнерами стали американська технічна компанія Momentum Dynamics, оператор зарядних станцій Fortum Recharge та оператор таксі Cabonline/NorgesTaxi.

 Завдяки ініціативі ElectriCity місто Осло стане першим містом у світі, що встановило високопотужні бездротові зарядні платформи  Усі таксі у столиці Норвегії подорожуватимуть без шкідливих викидів вже до 2024 року Jaguar Land Rover підтримує столицю Норвегії Осло у запуску мережі таксі, що заряджаються без кабелю.

В межах програми ElectriCity автовиробник приєднається до партнерів: скандинавського оператора таксі Cabonline (NorgesTaxi AS), найбільшого в регіоні оператора зарядних локацій Fortum Recharge, американського розробника технологій Momentum Dynamics та самого міста Осло. Спільними зусиллями вони створять високопотужну бездротову зарядну інфраструктуру для таксі у столиці Норвегії. Проект стане першою у світі системою бездротової зарядки електричних таксі, а розвиток зарядної інфраструктурної моделі прискорить впровадження електромобілів у світі. Оператор зарядних станцій Fortum Recharge підтримуватиме електрифікацію проекту, заручившись партнерством із розробником технологій Momentum Dynamics в інтеграції інфраструктури бездротових зарядок. Jaguar Land Rover забезпечить оператора таксі Cabonline 25-ма кросоверами Jaguar I-PACE, розвиваючи найбільшу мережу таксі у країнах Скандинавії.

Модель авто дозволяє підключити технологію бездротової зарядки Momentum Dynamic, що робить його ідеальним транспортним засобом для запуску ініціативи. Команда інженерів та технічних експертів Momentum Dynamics та Jaguar Land Rover тестує технологію, а Cabonline керуватиме автопарком у рамках програми ElectriCity в Осло.

Водії таксі отримають зарядну систему, яка не перериватиме маршрут у робочий час. Декілька зарядних пластин потужністю 50-75 кВт встановлюють послідовно на шляху водія: у місцях, де пасажири сідають та виходять з таксі. Тому таксі буде заряджатися, очікуючи на наступне замовлення. Система розташована під землею: не потребує кабелів і фізичного з'єднання авто із зарядним пристроєм. Вона автоматично вмикається і забезпечує 50 кВт енергії за 6-8 хвилин. Таксі може заряджатися багато разів на день, підтримуючи високий стан заряду акумулятора. Так воно працюватиме 24 години на добу без втрати запасу ходу. Партнерство у програмі ElectriCity – це складова цілі Jaguar Land Rover із підвищення здоров’я і безпеки суспільства, знижуючи викиди СО2. Компанія фокусує зусилля на меті Destination Zero - майбутньому з нульовими викидами, аваріями та заторами.

Професор Др. Ральф Шпет, генеральний директор Jaguar Land Rover, зазначив про плани зі спрощення користування електромобілями. Індустрія таксі стає ідеальною експериментальною платформою для тестування бездротового заряджання. А в майбутньому стане запорукою мобільності завдяки високому запасу енергії та дальності ходу.

«Безпечна та енергоефективна бездротова платформа зарядок стане вимогою для парку електричних авто, адже інфраструктура стане потужнішою, порівняно зі звичайними заправними станціями з пальним», – пояснює професор Др. Ральф Шпет.

Осло стане першою у світі столицею, де з’являться бездротові індукційні зарядні станції для електричних таксі. Місто планує позбутися шкідливих викидів у цьому напрямі до 2024 року. Та Норвегія посилює вимоги: до 2025 року усі нові автомобілі, що продаватимуться у країні, повинні подорожувати із нульовими викидами СО2. Арільд Гермстад, віце-мер Осло з навколишнього середовища та транспорту, підтвердив наміри міста. У межах зобов'язання скоротити викиди на 95% до 2030 року, впроваджено багато заходів, та ключовим викликом залишається транспорт. «Вдосконалюючи інфраструктуру та можливості зарядки для таксі, ми впевнені: до 2024 року всі таксі в Осло будуть з нульовими викидами вуглецю. Для цього держсектор, політики та приватні компанії повинні об'єднатися, як зробили ми для цього проекту», – наголосив віце-мер.