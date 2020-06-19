Как Apple заботится о нашей батарее?
Работа аккумулятора должна быть максимально продуктивной.
Каждый пользователь серьезно обеспокоен тем, чтобы батарея для смартфона сохраняла заряд энергии как можно дольше. Поэтому часто возникает вопрос, как правильно использовать аккумулятором, а при этом его продуктивность была максимальной и без ущерба для автономии. Apple решила сделать жизнь своих клиентов проще и предложила системное решение данного вопроса.
Оптимизированная зарядка аккумулятора в iOS 13
Трепетную заботу аккумулятор айфон получил благодаря расширенному функционалу, добавленного в обновленную систему iOS 13. Найти полезную функцию можно после перехода в меню “Настройках” (Батарея -> Состояние батареи), здесь она именуется, как «Оптимизированная зарядка батареи».
Как именно происходит оптимизация? IPhone анализирует привычки пользователя, а именно, мониторит количество и время активированных процессов зарядки. На основе этих наблюдений составляется системное расписание. Работа всей системы направлена на то, чтобы уровень заряда всегда был максимально приближен к 80% и не переваливал за эти значения.
Почему 80%? Это обусловлено спецификой работы литий-ионных элементов, используемых в этих устройствах, которые изнашиваются быстрее, когда они заряжены более чем на 80%. Именно поэтому новое решение iOS 13 позволит увеличить время работы аккумулятора и повысить его эффективность. Кроме того, когда программное обеспечение обнаруживает температуру батареи, которая превышает рекомендуемые значения, то процесс зарядки может быть остановлен на вышеупомянутом уровне. Конечно эти меры связаны с тем, чтобы обеспечить безопасность и продлить срок службы химического накопителя энергии.
Apple также подумала о пользователях, которые не будут пользоваться телефонами в течение длительного времени. В этом случае производитель рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным, так как полная зарядка может отрицательно сказаться на общем состоянии аккумулятора в режиме простоя.
Свежая энергия для вашего iPhone
Если же пользователь игнорировал рекомендации производителя или аккумулятор полностью отработал свой ресурс, то настала пора позаботиться о покупке нового АКБ. Замена аккумулятора в телефонах Apple - процесс несложный. К тому же не обязательно использовать оригинальные элементы питания, ведь на рынке существует множество более дешевых аналогов, которые полностью совместимы с iOS. Благодаря этому нам доступны все заводские параметры, например, состояние аккумулятора и оптимизация зарядки, упомянутые выше.