Как Apple заботится о нашей батарее?

Каждый пользователь серьезно обеспокоен тем, чтобы батарея для смартфона сохраняла заряд энергии как можно дольше. Поэтому часто возникает вопрос, как правильно использовать аккумулятором, а при этом его продуктивность была максимальной и без ущерба для автономии. Apple решила сделать жизнь своих клиентов проще и предложила системное решение данного вопроса.

Оптимизированная зарядка аккумулятора в iOS 13

Трепетную заботу аккумулятор айфон получил благодаря расширенному функционалу, добавленного в обновленную систему iOS 13. Найти полезную функцию можно после перехода в меню “Настройках” (Батарея -> Состояние батареи), здесь она именуется, как «Оптимизированная зарядка батареи».

Как именно происходит оптимизация? IPhone анализирует привычки пользователя, а именно, мониторит количество и время активированных процессов зарядки. На основе этих наблюдений составляется системное расписание. Работа всей системы направлена на то, чтобы уровень заряда всегда был максимально приближен к 80% и не переваливал за эти значения.

Почему 80%? Это обусловлено спецификой работы литий-ионных элементов, используемых в этих устройствах, которые изнашиваются быстрее, когда они заряжены более чем на 80%. Именно поэтому новое решение iOS 13 позволит увеличить время работы аккумулятора и повысить его эффективность. Кроме того, когда программное обеспечение обнаруживает температуру батареи, которая превышает рекомендуемые значения, то процесс зарядки может быть остановлен на вышеупомянутом уровне. Конечно эти меры связаны с тем, чтобы обеспечить безопасность и продлить срок службы химического накопителя энергии.

Apple также подумала о пользователях, которые не будут пользоваться телефонами в течение длительного времени. В этом случае производитель рекомендуется хранить устройство наполовину заряженным, так как полная зарядка может отрицательно сказаться на общем состоянии аккумулятора в режиме простоя.

Свежая энергия для вашего iPhone

Если же пользователь игнорировал рекомендации производителя или аккумулятор полностью отработал свой ресурс, то настала пора позаботиться о покупке нового АКБ. Замена аккумулятора в телефонах Apple - процесс несложный. К тому же не обязательно использовать оригинальные элементы питания, ведь на рынке существует множество более дешевых аналогов, которые полностью совместимы с iOS. Благодаря этому нам доступны все заводские параметры, например, состояние аккумулятора и оптимизация зарядки, упомянутые выше.