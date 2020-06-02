Тепловое оборудование для ресторанов в Украине: пароконвектомат и другая техника

Профессиональное ресторанное оборудование является основой любого кафе, бара или ресторана. Именно от него зависит качество блюд, уровень обслуживания и успех заведения в целом. Разнообразие техники настолько велико, что часто владельцы ресторана закупают сразу комплексное оснащение. Тепловое оборудование является частью такого оснащения, и отвечает за приготовление горячих блюд.

Выбрать подходящее тепловое оборудование для ресторанов Маресто и баров – задача не из легких. Справиться с ней помогут только опытные специалисты, к примеру, консультанты компании Маресто. Во время выбора учитывается не только функциональность приборов, но и целый ряд других не менее важных факторов.

Что входит в комплекс теплового ресторанного оборудования?

Тепловая обработка блюд и продуктов является одним из основных этапов приготовления пищи в заведениях общественного питания. Поэтому в каждом ресторане или кафе должны быть определенные приборы, обладающие специальными функциями. Тепловое оборудование для ресторанов и баров существенно облегчают работу на кухне и экономят драгоценное время.

Существует несколько видов профессиональной тепловой техники:

пищеварочные котлы;

профессиональные плиты;

тепловые витрины;

пароконвекционные печи;

рисоварки;

промышленные сковороды;

мармиты;

блинницы;

грили.

В этот список входят также пароконвектомат maresto.com.ua универсальный и приборы для приготовления картошки фри, варки макарон и жарки продуктов (жарочные шкафы). Чтобы сделать правильный выбор устройств из этого списка, стоит определиться с примерным меню. Это поможет выбрать также ресторанное оборудование в Украине других категорий.

Благодаря наличию такой техники, повара могут полностью раскрыть кулинарное мастерство и порадовать клиентов вкуснейшими блюдами. В дальнейшем довольные клиенты будут возвращаться сюда снова и снова, что положительно повлияет на репутацию заведения.

По каким критериям советуют выбирать тепловую технику?

Перед тем, как купить пароконвектомат в Киеве, стоит оценить масштаб ресторана или кафе. Не менее важно также количество сотрудников и специфика меню. Эти сведения помогут определить тип и количество нужного теплового оборудования. Выбирая конкретный аппарат, стоит учитывать следующие нюансы:

тип питания (паровое, газовое, электрическое или индукционное);

функционал прибора (универсальное или специализированное);

степень сложности самой конструкции и размеры устройств;

особенности работы (непрерывное функционирование или обязательные периоды отключения);

материал изготовления (чугун, нержавеющая сталь и т.д.);

вид обогрева (контактный и бесконтактный).

Если нужна пароконвекционная печь, то сначала стоит обратить внимание на функциональность и размеры прибора. Для небольших заведений общественного питания важно подбирать устройства, которые обладают компактными размерами и в то же время обеспечивают полноценную функциональность. Перед тем, как прибрести оборудование для кафе в Украине ознакомитесь также с ведущими производителями и характеристиками их техники.

Где заказать качественное тепловое оборудование?

Комплексное техническое оснащение высокого качества можно приобрести в интернет-магазине Маресто. Здесь представлено оборудование ведущих производителей, техника которых известна по всему миру. В каталоге представлен широкий ассортимент устройств для всех видов ресторанного бизнеса. Среди тепловых приборов представлена конвекционная печь, пароконвектоматы, пароконвекционные печи, грили, сковороды, жарочные шкафы и еще много другой техники.