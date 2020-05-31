Мультипаливні та рідкопаливні пальники
Безумовним плюсом рідкопаливних пальників є можливість всесезонної експлуатації.
Рідкопаливні пальники ведуть своє існування з 1892 року - з моменту винаходу шведським інженером Францем Вільгельмом Ліндквіста пальника, що працює на газі, яка отримала назву «Primus No 1».
Основний принцип роботи не змінився - рідке паливо подається в пальник після попереднього прогріву, в ході якого воно переходить в газоподібний стан, що помітно знижує його витрату при розпилюванні форсункою і подальшому згоранні.
На відміну від перших примусів, сучасні портативні мультипаливні пальники на terraincognita.com.ua мають не вбудовану паливну ємність, а виносну фляжку, з'єднану з пальником гнучким шлангом. Зроблено це з метою зменшити об’єм, знизити вагу і підвищити ефективність пальника.
Переваги рідкопаливних пальників.
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Вага. Сумарна вага балонів з газом перевершує вагу рідкого палива, необхідного для тривалої автономної експлуатації пальника. При цьому порожні балони важать чимало і їх доведеться весь час нести з собою, а пізніше подбати про грамотну утилізацію.
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Стабільність в роботі. Тиск в паливній ємності створюється і підтримується самим користувачем, що забезпечує стабільну роботу пальника в умовах експлуатації при температурах нижче нуля градусів, незалежно від кількості палива в ємності. Тиск в газовому балоні, навпаки, падає у міру виходу палива, а також при впливі низьких температур, що призводить до нестабільної роботи пальника.
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Поширеність палива. Бензином заправляють автомобілі, а газ активно застосовується в побутових цілях, особливо в країнах третього світу і в географічно віддалених районах. З огляду на те, що перевезення газових балонів і легкозаймистих рідин в літаках заборонено, ця перевага рідкопаливних пальників для багатьох туристів стає основною.
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Ціна палива. Ціна рідкого палива істотно нижча за ціну газових балонів.
Недоліки рідкопаливних пальників.
Мабуть, найбільшим головним болем користувачів рідкопаливних пальників є їхній запуск та обслуговування. Для того, щоб забезпечити попереднє нагрівання пальника, необхідно скропити їх пальним і підпалити, що вимагає певної вправності і особливої акуратності, однак все залежить від конструкції пальника. Відзначимо, що ця процедура помітно ускладнює експлуатацію пальника в складних погодних умовах, коли доводиться готувати або наспіх, або в тамбурі намету. Істотним мінусом рідкопаливного пальника є запах і забруднення, з якими неодмінно пов'язана його експлуатація.
До недавнього часу в каталогах більшості провідних виробників портативного паливного обладнання під рідкопаливними пальниками розумілися рідкопаливні пальники, які здатні працювати на різних видах рідкого палива - бензині, газі, дизельному паливі. Значення цього терміну змінилося з появою пальників здатних працювати як на рідкому паливі, так і на газовій суміші. Піонерами таких конструкцій в Терра Інкогніта можна вважати моделі Primus Multi Fuel і Omni Fuel. Як правило, такі моделі виготовляються на базі рідкопаливних, але із додаванням в комплект форсунки для газу і перехідника під різьбовий газовий балон. Безумовним плюсом таких систем є можливість всесезонної експлуатації - в теплу пору року можна використовувати газ, а в холодну – бензин чи керосин.