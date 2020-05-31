Мультипаливні та рідкопаливні пальники

Рідкопаливні пальники ведуть своє існування з 1892 року - з моменту винаходу шведським інженером Францем Вільгельмом Ліндквіста пальника, що працює на газі, яка отримала назву «Primus No 1».

Основний принцип роботи не змінився - рідке паливо подається в пальник після попереднього прогріву, в ході якого воно переходить в газоподібний стан, що помітно знижує його витрату при розпилюванні форсункою і подальшому згоранні.

На відміну від перших примусів, сучасні портативні мультипаливні пальники на terraincognita.com.ua мають не вбудовану паливну ємність, а виносну фляжку, з'єднану з пальником гнучким шлангом. Зроблено це з метою зменшити об’єм, знизити вагу і підвищити ефективність пальника.

Переваги рідкопаливних пальників.

Вага. Сумарна вага балонів з газом перевершує вагу рідкого палива, необхідного для тривалої автономної експлуатації пальника. При цьому порожні балони важать чимало і їх доведеться весь час нести з собою, а пізніше подбати про грамотну утилізацію.

Стабільність в роботі. Тиск в паливній ємності створюється і підтримується самим користувачем, що забезпечує стабільну роботу пальника в умовах експлуатації при температурах нижче нуля градусів, незалежно від кількості палива в ємності. Тиск в газовому балоні, навпаки, падає у міру виходу палива, а також при впливі низьких температур, що призводить до нестабільної роботи пальника.

Поширеність палива. Бензином заправляють автомобілі, а газ активно застосовується в побутових цілях, особливо в країнах третього світу і в географічно віддалених районах. З огляду на те, що перевезення газових балонів і легкозаймистих рідин в літаках заборонено, ця перевага рідкопаливних пальників для багатьох туристів стає основною.

Ціна палива. Ціна рідкого палива істотно нижча за ціну газових балонів.

Недоліки рідкопаливних пальників.

Мабуть, найбільшим головним болем користувачів рідкопаливних пальників є їхній запуск та обслуговування. Для того, щоб забезпечити попереднє нагрівання пальника, необхідно скропити їх пальним і підпалити, що вимагає певної вправності і особливої акуратності, однак все залежить від конструкції пальника. Відзначимо, що ця процедура помітно ускладнює експлуатацію пальника в складних погодних умовах, коли доводиться готувати або наспіх, або в тамбурі намету. Істотним мінусом рідкопаливного пальника є запах і забруднення, з якими неодмінно пов'язана його експлуатація.

До недавнього часу в каталогах більшості провідних виробників портативного паливного обладнання під рідкопаливними пальниками розумілися рідкопаливні пальники, які здатні працювати на різних видах рідкого палива - бензині, газі, дизельному паливі. Значення цього терміну змінилося з появою пальників здатних працювати як на рідкому паливі, так і на газовій суміші. Піонерами таких конструкцій в Терра Інкогніта можна вважати моделі Primus Multi Fuel і Omni Fuel. Як правило, такі моделі виготовляються на базі рідкопаливних, але із додаванням в комплект форсунки для газу і перехідника під різьбовий газовий балон. Безумовним плюсом таких систем є можливість всесезонної експлуатації - в теплу пору року можна використовувати газ, а в холодну – бензин чи керосин.