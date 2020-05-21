Как выбрать рекуператор?

Для здоровья человека важно не только качество потребляемой воды и пищи, но и воздуха, которым дышим. Хорошо вентилируемое пространство – залог хорошего самочувствия. Поэтому нужно продумать, каким образом организовать циркуляцию воздуха в доме.

Рекуператор – это специальная конструкция, которая служит для улучшения качества воздуха. Он работает в помещении, но при этом сохраняет постоянную температуру.

Критерии выбора рекуператора

Хороший рекуператор ставится на года и обеспечивает качественный воздух для всей семьи. Поэтому выбирать его нужно ответственно, учитывая все потребности и возможности. На что обратить внимание, чтобы не ошибиться?

Производительность

Производительность может быть разной и просчитывать её нужно индивидуально, исходя из количества людей в помещении и площади пространства. Один человек в среднем потребляет 25 кубометров воздуха. Если в доме живет трое людей, то его производительность должна составлять 75 кубометров, чтобы каждый смог получить свою порцию кислорода.

Определяем тип рекуператора, который подходит именно вам

Все эти установки делятся на несколько типов и подтипов, в зависимости от особенностей работы и потребностей.

1. Централизированные

Их работа считается наиболее эффективной из-за ряда преимуществ:

если установить специальные датчики, то можно регулировать уровень кислорода в помещении, влажность, а также обеспечивать разный воздухообмен для каждой зоны

установить такую конструкцию можно не только в частных домах, но и в квартирах

более интенсивная циркуляция, но при этом меньше шума

Но и цена у них выше, чем у децентрализированных.

2. Децентрализированные

Они ставятся локально – в тех помещениях, где нужен приток свежего воздуха. Они бывают реверсивные и бесперебойные.

Реверсивные работают в двух фазах: приток воздуха снаружи и отвод того, что был в помещении. Эти два режима переключаются с периодичностью в минуту и 10 секунд. Реверсивный тип является наиболее компактным и легким в установке. Нужно только одно сквозное отверстие в стене. Но эта труба является своеобразным усилителем шума, поэтому его будет слышно в любом случае. Пропускная способность у них тоже ниже, по сравнению с другими.

Бесперебойные рекуператоры работают без отчетливо слышной смены фаз, поэтому считаются более комфортными для человека.

Такой тип рекуператоров не ставят на высокие этажи (только до 5-го), потому что во время сильного ветра, вентилятор плохо справляется с нагрузкой.

3.Уровень шума

Этот параметр зависит от типа, которые мы описали выше. Здесь нужно определиться со своими приоритетами. Реверсивные (более шумные) рекуператоры – не самый лучший вариант для спальни, где будут отдыхать жильцы, но для кухни – вполне может быть.

Контроллеры

Это механизмы, которые регулируют работу системы. Параметры, которые они задают:

Уровень углекислого газа. Контроллер включает рекуператор, когда повышен уровень СО2, и отключает, когда параметры воздуха в комнате соответствует норме. Температура. Отключает систему вентиляции при экстремальных температурах и повышенной влажности.

Контролеры должны быть установлены подальше от рекуператора, чтобы их данные были объективными.

Помните, что правильно подобранный и установленный рекуператор может стать залогом хорошего самочувствия жильцов на многие годы.