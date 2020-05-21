Як вибрати рекуператор?

Для здоров'я людини важливо не тільки якість води і їжі, яку вона споживає, а й повітря, яким дихає. Добре вентильований простір - запорука гарного самопочуття. Тому потрібно продумати, яким чином організувати циркуляцію повітря у приміщенні.

Рекуператор - це спеціальна конструкція, яка служить для поліпшення якості повітря. Він працює в приміщенні, але при цьому зберігає постійну температуру.

Критерії вибору рекуператора

Хороший рекуператор ставиться на роки і забезпечує якісне повітря для всієї родини. Тому вибирати його потрібно відповідально, враховуючи всі потреби та можливості. На що звернути увагу, щоб не помилитися?

Продуктивність

Продуктивність може бути різною і прораховувати її потрібно індивідуально, виходячи з кількості людей в приміщенні і площі простору. Одна людина в середньому споживає 25 кубометрів повітря. Якщо в будинку живе троє людей, то його продуктивність повинна складати 75 кубометрів, щоб кожен зміг отримати свою порцію кисню.

Визначаємо тип рекуператора, який підходить саме вам

Всі ці установки діляться за кількістю типів і підтипів, в залежності від особливостей роботи і потреб.

1. Централізовані

Їх робота вважається найбільш ефективною через низку переваг:

якщо встановити спеціальні датчики, то можна регулювати рівень кисню в приміщенні, вологість, а також забезпечувати різний повітрообмін для кожної зони

встановити таку конструкцію можна не тільки в приватних будинках, але і в квартирах

більш інтенсивна циркуляція, але при цьому менше шуму

Але і ціна у них вище, ніж у децентралізувати.

2. Децентралізовані

Вони встановлюються локально - в тих приміщеннях, де потрібен приплив свіжого повітря. Вони бувають реверсивні і безперебійні.

Реверсивні працюють в двох фазах: приплив повітря ззовні і відведення того, що було у приміщенні. Ці два режими перемикаються з періодичністю в хвилину і 10 секунд. Реверсивний тип є найбільш компактним і легким в установці. Потрібен лише один наскрізний отвір в стіні. Але ця труба є своєрідним підсилювачем шуму, тому його буде чутно в будь-якому випадку. Пропускна здатність у них теж нижче, в порівнянні з іншими.

Безперебійні рекуператори працюють без чітко чутної зміни фаз, тому вважаються більш комфортними для людини.

Такий тип рекуператорів не ставлять на високі поверхи (тільки до 5-го), тому що під час сильного вітру, вентилятор погано справляється з навантаженням.

3. Рівень шуму

Цей параметр залежить від типу, які ми описали вище. Тут потрібно визначитися зі своїми пріоритетами. Реверсивні (більш галасливі) рекуператори - не найкращий варіант для спальні, де будуть відпочивати мешканці, але для кухні - цілком може бути.

Контролери

Це механізми, які регулюють роботу системи. Параметри, які вони задають:

Рівень вуглекислого газу. Контролер включає рекуператор, коли підвищений рівень СО2, і відключає, коли параметри повітря в кімнаті відповідає нормі. Температура. Відключає систему вентиляції при екстремальних температурах і підвищеній вологості.

Контролери повинні бути встановлені подалі від рекуператора, щоб їх дані були об'єктивними.

Пам'ятайте, що правильно підібраний і встановлений рекуператор може стати запорукою гарного самопочуття мешканців на багато років.