Компанія JAGUAR LAND ROVER оприлюднила файли для виготовлення 3D-друкованих захисних візорів

Використання нового інструментарію дозволяє виробляти 14 000 візорів щотижня

Для посилення боротьби із коронавірусом компанія виклала у мережу файли, що допомагають виробляти 3D-друковані візори

Jaguar Land Rover розширює виробництво 3D-друкованих захисних візорів для обличчя, підтримуючи боротьбу з COVID-19. Новий інструментарій від компанії WHS Plastics допоможе виробляти ще 14 000 візорів щотижня для медпрацівників Великобританії. Початкові плани Jaguar Land Rover передбачали виготовлення 5 000 одиниць такої продукції на тиждень.

На початку квітня Jaguar Land Rover оголосила про розробку 3D-друкованих захисних візорів для обличчя у Центрі створення сучасних продуктів у Гайдоні. Готові візори отримали відділення Національної служби охорони здоров'я Англії (NHS).

Наразі компанія використовує особливий інструментарій для виготовлення візорів — лиття під тиском. Нововведення, забезпечене підрозділом компанії WHS Plastics у Саттон Колдфілді, допомагає щодня виготовляти більше 2 000 візорів — з однією поліпропіленовою пов'язкою, що продукується кожні 30 секунд.

Завдяки успіху у 3D-друці візорів, Jaguar Land Rover масштабує технологію автоматизованого виробництва (CAD design), схвалену NHS. Компанія публічно поділилася напрацюваннями і виклала у мережу файли для завантаження. Ними можна користуватися для виготовлення візорів. Таким чином, у рекордні строки світові і локальні компанії з розробки аддитивних технологій та 3D-друку зможуть виготовляти засоби індивідуального захисту для медперсоналу.

«Сподіваємося, що завдяки файлам ми надихнемо багато компаній використовувати інструменти 3D-друку для розробки засобів індивідуального захисту для медпрацівників. Кожне зусилля, нехай навіть маленьке, є внеском у великі спільні справи. А це забезпечить наші служби з надзвичайних ситуацій потрібними засобами для продовження роботи», — сказав Бен Уілсон, менеджер із розробки адитивних технологій та прототипів Jaguar Land Rover.

Кожен візор для обличчя призначений для багаторазового використання, легко знімається та дезінфікується перед наступним використанням. Багаторазовий вжиток допоможе уникнути майбутнього дефіциту продукту.

Окрім Великобританії та співпраці з Британським Товариством Червоного Хреста, Jaguar Land Rover у боротьбі із COVID-19 сфокусувала зусилля у Китаї та Словаччині.

У Китаї Jaguar Land Rover China та Chery JLR одними з перших автомобільних компаній зробили значні внески до благодійної федерації провінції Хубей. Кошти використано для закупівлі необхідного обладнання і матеріалів для медперсоналу, волонтерів і мешканців Уханю. Інші благодійні кошти спрямовано на потреби дітей, родини яких опинилися за межею бідності через COVID-19.

Jaguar Land Rover China стала першою автокомпанією в Китаї, що зосередилася на освіті серед молоді. Jaguar Land Rover China та Фундація Китаю Soong Ching Ling Foundation спільно запустять нову програму із навчання. Вона стосуватиметься засобів профілактики епідемій, їх запобігання серед молоді та консультування молоді для підвищення загальної обізнаності у сфері профілактики епідемічних захворювань.

У Словаччині Jaguar Land Rover безкоштовно надала сотні масок та предметів захисного одягу двом головним лікарням Нітри – Спеціалізованій лікарні Святого Сворада, яка працює із респіраторними захворюваннями, та центральній Факультативній лікарні у Нітрі.

Файли із 3D-друку захисних візорів можна завантажити тут https://www.jaguarlandrover.com/2020/3d-printed-visors

Про Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover – найбільший виробник автомобілів у Великобританії, в основі якого є два автомобільні бренди: Land Rover, світовий виробник повнопривідних преміум автомобілів, і Jaguar – один з найвідоміших у світі брендів спортивних автомобілів і авто преміум класу. У 2019 році продажі компанії склали 557 706 автомобілів у 127 країнах. Компанія продовжує розробляти новітні дизельні та бензинові двигуни, водночас пропонуючи електрифіковані транспортні засоби як частину модельного ряду із повністю електричними, плагін-гібридними та м’якими гібридними автомобілями. Всі нові моделі автомобілів Jaguar та Land Rover запропоновані з опціями електрифікації, що розширює можливості вибору для клієнтів.

Про офіційного імпортера

«Віннер Імпортс Україна, Лтд.» є одним із лідерів вітчизняного автомобільного бізнесу, що понад 27 років веде успішну діяльність в Україні. Наша дилерська мережа, яка офіційно представляє Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley, пропонує автомобілі, запчастини, сервісне обслуговування та клієнтський досвід світового рівня у понад 50 дилерських центрах та сервіс партнерах. «Віннер Коледж» навчає та розвиває всіх членів команди «Віннер» задля забезпечення сервісу найвищого рівня. Також «Віннер» будує та обслуговує житлову та комерційну нерухомість. «Віннер» націлений бути прикладом чесного, прозорого і соціально відповідального бізнесу, підвищувати якість життя клієнтів і співробітників, надаючи першокласні товари, послуги та кар'єрні можливості. З детальною інформацією ви можете ознайомитися на сайті www.winner.ua