Подготовка авто к весне: ценные совета, как без проблем передвигаться в теплый сезон

​Наконец наступила долгожданная весна, и пусть она довольно серьезно омрачилась новостями о вспышке коронавируса, для автомобилистов все ещё остается актуальным вопрос, как подготовить свой автомобиль к новому сезону. Особенно учитывая, что передвижение на общественном транспорте остается довольно опасной процедурой, да и сам транспорт стал ходить гораздо реже, а межгородское передвижение вообще под большим знаком вопроса. Выходом может стать автомобиль смарт на прокат в Киеве, которым будете пользоваться в те моменты, когда он действительно нужен. Тем не менее о том как подготовить своего железного коня к теплу нужно поговорить более подробно.

На что нужно обратить внимание

С приходом весны для каждого автомобилиста наступает горячая пора подготовки, заключающаяся в том, чтобы обеспечить автомобиль всем необходимым для безопасного передвижения на дороге. Причем рассматриваемое предприятие значительно сложнее, чем замена резины на летний вариант и диагностикой на СТО. Теак, чтобы не попасть в неприятности на дороге всем этим нужно заняться предварительно. Именно это рекомендуют опытные владельцы автомобилей, а также профессионалы.

В частности, не помешает проверить различные узлы, комплектующие и детали автомобили, чтобы обеспечить им качественную работу даже в условиях переменчивой погоды. Некоторые положения не слишком очевидны, так что получить рассматриваемую информацию будет полезно не только новичкам, но и опытным водителям, заинтересованным в максимально долгом сохранении своего транспорта в рабочем состоянии.

Пройдите диагностику двигателя и ходовой

Проверка двигателя и ходовой после зимней езды является необходимостью, а все потому, что транспорт в зимний сезон получает очень большие нагрузки, ездя на обледенелой дороге, глубоком снегу и не только. К тому же влияние оказывают и сильные перепады температуры, когда в одну неделю воздух охлаждается до -30, а в другую приходит теплый циклон, и на улице воздух прогревается до +10 и даже выше. Естественно, такой температурный режим не может положительно сказаться на состоянии машины. В частности, больше всего страдает резиновое уплотнение и сальники, но вред может ощутить и металл.

Наиболее частные проблемы, которые могут ожидать ваш автомобиль:

утечка масла;

накопление грязи на двигателе из-за чего возникает короткое замыкание;

отложения в топливной системе провоцируют плавающие обороты;

повышенный расход топлива из-за нагара в камере сгорания.

Обычно решение рассматриваемых проблем занимает около пары дней, но после диагностики получите машину, которая сможет качественно работать уже в теплом климате. Отправив автомобиль на технический осмотр можно взять машину на прокат. Это позволит оставаться абсолютно мобильным.

Если живете в крупном городе, наличие возможности арендовать персональный транспорт является необходимостью, особенно когда оказываетесь без собственного средства передвижения на небольшой отрезок времени, а отказываться от комфорта не хочется. К тому же прокат обойдется гораздо дешевле чем оплата услуг такси, особенно на фоне коронавируса, когда мало кто хочет рисковать своим здоровьем чтобы подвести незнакомого человека.

Замена шин и проверка тормозов

Эти манипуляции являются стандартными при смене сезона. Система торможения очень страдает, как и ходовая система, особенно учитывая сложные дорожные условия в зимний период. То есть нагрузка оказанная на автомобиль, может отрицательно сказаться на его дальнейшей работе. Нужно обратить внимание на следующие детали:

имеются ли трещины;

какая остаточная высота протектора (больше или меньше 1,6мм);

насколько равномерен износ по всей поверхности.

Если старые покрышки износились, их следует заменить. Выбирать стоит, учитывая какой у вас автомобиль, год его выпуска, модификацию и не только.